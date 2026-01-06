‘국민연금 폭파’ 게시글 등록⋯경찰 조사 중

국민연금공단 /전북일보 DB

국민연금공단을 폭파하겠다는 게시글이 올라와 경찰이 조사 중이다.

6일 전북경찰청에 따르면 경찰은 이날 오전 10시께 국정원으로부터 한 온라인커뮤니티에 ‘국민연금 폭파’라는 제목의 게시글이 등록됐다는 통보를 받았다.

해당 게시글은 “연기금 해체, 안돌려줘도 되니 그만했으면 좋겠다”는 내용을 담고 있었던 것으로 파악됐다.

이후 경찰이 현장을 수색한 결과 국민연금공단 인근에서 위험물은 확인되지 않은 것으로 조사됐다.

현재 게시글은 내려간 상태인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “현 단계에서는 구체성이 없는 것으로 보인다”며 “게시글 작성자에 대해서 영장을 청구해 추적 수사 중”이라고 말했다.

김문경 기자

