지난해 군산 해역 선박 사고 감소

127건 발생⋯전년 대비 6.6% 줄어

해경이 전복된 어선에서 선원들을 구조하고 있다. /군산해경

지난해 군산 해역의 선박 사고가 소폭 감소한 것으로 조사됐다.

6일 군산해양경찰서에 따르면 지난 한 해 동안 발생한 선박사고는 총 127건(133척)으로, 지난 2024년 136건(151척)과 비교하면 6.6% 감소했다.

선종별로는 어선 사고가 47건으로 가장 많았고, 낚시어선이 22건, 모터보트가 21건, 예부선이 15건으로 그 뒤를 이었다.

사고 유형은 침수가 14건, 충돌 12건, 좌초 8건, 화재 4건, 전복 2건 순이었다.

선박사고로 인한 인명피해는 사망 1명, 실종 2명인 것으로 파악됐다.

군산해경은 지난해 발생한 해양사고를 분석해 경비함정과 육상 파출소의 주요 순찰과 대응 해역을 결정하고, 사고 예방과 구조 대응 대책 마련에 집중할 계획이다.

오훈 군산해양경찰서장은 “지난해 선박 사고 중 약 62.4%가 과실과 부주의에서 발생한 만큼 선박 운항자의 주의가 무엇보다 중요하다”며 “해양사고 분석을 통해 미진한 점을 보완하고 선박 운항과 관리자 안전의식 제고도 철저히 준비하겠다”고 말했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지