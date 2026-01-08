[청춘예찬] 전북의 느린 속도는 새로운 경쟁력이다

김원오 변호사

수도권의 시계는 늘 빠르게 돌아간다. 출퇴근길 지옥철 인파와 무한 경쟁은 청년들을 소진시킨다. 모든 것이 효율과 속도가 삶의 기준이 되는 시대에 전북의 느린 속도는 그동안 낙후의 상징처럼 취급됐다. 하지만 발상을 전환해보자. 남의 속도에 휩쓸리지 않고, 자기 일과 삶에 온전히 몰입할 수 있는 곳으로 전북의 가치를 다시 정의해 보면 어떨까.

청년들이 전북을 떠나는 이유는 느린 속도 때문은 아니다. 고요함이 자칫 도태로 이어질 수 있다는 불안 때문이다. 그러나 서울의 삶이 반드시 성장을 담보하는 것은 아니다. 수도권에서는 출퇴근에만 하루 3시간을 길 위에서 버리지만, 전북의 청년은 그만큼의 시간을 손에 쥔다. 이 시간을 각자의 전문성 심화에 몰입한다면 이야기는 달라진다. AI 기술이 발달할수록 차이는 속도가 아니라 깊이에서 난다. 누구나 빠르게 만들 수 있는 결과물과, 오랜 시간 축적한 깊이는 같은 선상에 놓일 수 없다.

물론 양질의 일자리가 부족한데 시간적인 여유가 무슨 소용이냐는 반문도 있다. 출퇴근 시간을 아껴 경쟁력으로 만들려면 그 시간을 채우는 밀도가 달라져야 한다. 대기업이 부족하다면, 우리가 직접 양질의 상품이 되어 전국을 향해서 수출하면 된다. 디지털 기술로 시공간의 제약도 많이 사라졌다. 전북은 느린 곳이 아니라 깊게 파고들기 좋은 곳이라는 정체성을 가질 수 있다.

그래서 정책의 초점도 몰입을 위한 인프라 중심으로 옮겨가야 한다. 우선 제안하고 싶은 것은 집중 업무 거점 조성이다. 전북특별법상의 특례를 활용해 구도심 유휴 공간을 리모델링하고, 청년들이 일정 기간 체류하며 성과를 내는 연구소형 업무 단지를 구축하는 것이다. 주거와 업무가 결합한 공간에서 청년들은 업무, 연구와 개발에 전념할 수 있다. 전북 소재 기업들과 연계하여 직장인 청년도 출장 형태로 이 공간을 쓰게 하면 지역 내부의 수요도 생긴다.

둘째로, 청년들의 시간을 뒷받침할 커리어 배당 제도가 필요하다. 지금의 청년수당이 생활비 보조에 머무른다면, 커리어 배당은 역량 투자다. 각자의 과제에 몰입하는 청년에게 일정 기간 생활 안정 자금을 지원하고, 그 과정과 결과물을 지역과 공유하는 방식이다. 어떤 분야이든지 모두 전북의 소중한 자본이 될 것이므로, 심사 과정에서 직군별 특수성을 반영한 다각적인 지표도 필요할 것이다. 청년이 전북을 떠나야만 성장할 수 있다는 통념을 깨려면, 지역에서 성장하는 경험을 만들어야 한다.

마지막으로, 느림이 고립으로 변질되지 않게 할 연결망이 필요하다. 전북에 머무는 각 분야의 청년들이 정기적으로 만나 경험을 나누는 네트워킹 문화를 정책적으로 지원해야 한다. 나아가 외부 인재가 전북의 가능성을 발견하여 정착하고, 지역의 청년이 더 큰 무대와 접속하도록 돕는 느슨한 연대가 필요하다. 고립되지 않는다는 확신이 있을 때, 청년들은 비로소 안심하고 전북의 깊이 속에 침잠할 수 있다.

전북이 청년에게 약속해야 할 것은 위로가 아니라 성장의 조건이다. 속도 대신 깊이를 선택한 청년이 독보적 가치를 만들도록 지원하는 것, 시간이 곧 실력으로 환산되는 구조를 설계하는 것. 전북의 느린 속도를 경쟁력으로 바꾸는 담대한 실험을 전북이 먼저 시작하길 바란다. 속도에 지친 청춘이 전북에서 자기만의 단단한 깊이를 만들고, 그 깊이로 밖을 향해 경쟁하는 풍경이 가능하다고 믿는다.

△김원오 변호사는 현재 전북특별자치도의회 입법·법률고문, 대한변호사협회 대의원, 전주지방법원 국선변호인 등으로 활동하고 있다.

