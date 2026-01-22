전북농협, 현장에서 농업인과 함께 호흡 다짐

시군지부 사업추진 전략 회의 개최

22일 전북농협에서 지부장 회의를 마치고 참석자들이 화이팅을 외치고 있다./전북농협 제공

전북농협 임직원들이 현장에서 농업인과 함께 호흡할 것을 다짐했다.

전북농협(총괄본부장 김성훈)은 22일 도내 시군지부장과 지역본부 임직원이 참석한 가운데 ‘2026년 농정활동 및 농업현안 해결을 위한 지부장 회의’를 개최했다.

​이번 회의는 변화하는 농업 환경에 선제적으로 대응하고, 지역 농정의 핵심 축인 시군지부의 역할을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서 참석자들은 시군별 농정활동 주요 사항을 공유하고, 공통된 사안에 대해서는 협력을 통해 중점 추진해 나가기로 결의했다.

먼저, 농업인의 마음을 천심으로 여기고 현장의 목소리를 경영에 반영하는 ‘농심천심’ 운동을 전북 전역으로 확산시켜 나가 농업과 농촌의 가치 전파를 최우선하기로 했다.

참석자들은 회의를 통해 농업소득 증대, 농축협 경쟁력 강화, 국민에게 신뢰와 믿음을 주는 농협 구현을 위한 생각을 공유하고 추진의 의지를 다졌다.

지부장들은 다가오는 지방선거를 앞두고 임직원의 엄격한 정치적 중립 준수를 지키고 지역별 농업 현안에 대한 공감과 이해를 높일 수 있는 농정활동을 펼치기로 다짐했다.

김성훈 총괄본부장은 “농업·농촌의 어려움을 해결하기 위해서는 시군지부장의 현장 리더십이 무엇보다 중요하다” 며, “농업인의 소득과 삶의 질 향상을 위해 전북농협은 현장중심의 농정활동을 강화해 나가겠다”고 다짐했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지