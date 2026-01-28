익산서 지인 흉기로 찌른 50대 긴급체포

익산경찰서 전경/전북일보 DB

말다툼하던 지인을 흉기로 찌른 50대가 경찰에 붙잡혔다.

익산경찰서는 살인 미수 등 혐의로 A씨(50대)를 붙잡아 조사 중이라고 28일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 6시께 익산시 인화동에서 B씨(40대)를 흉기로 찌른 혐의를 받고 있다.

인근에서 각자의 가게를 운영 중인 A씨와 B씨는 다른 일행들과 술을 마시던 중 말다툼이 있었고, 이후 A씨가 가게에서 흉기를 들고 나와 B씨를 찌른 것으로 파악됐다.

A씨는 현장에서 경찰에 긴급체포됐다.

경찰 조사에서 A씨는 “손님 관련 문제로 다툼이 있었다”며 “다투던 중 B씨가 반말을 해서 화가 났다”고 진술한 것으로 드러났다.

A씨의 흉기에 복부를 찔린 B씨는 의식 저하 상태로 병원에서 치료를 받고 있다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

김문경 기자

