전북 지역 주말부터 기온 회복⋯다음 주 평년 수준

한파로 동파된 계량기가 동파되어 있다./조현욱 기자

전북 지역에 연일 지속됐던 강추위가 이번 주말부터 점차 회복될 것으로 전망된다.

전주기상지청에 따르면 30일 전북 지역의 아침 최저 기온은 영하 12도, 낮 최고 기온은 영상 2도로 관측됐으며, 31일 아침 최저 기온은 영하 12도, 낮 최고 기온은 영상 4도로 예측됐다.

이렇듯 떨어진 기온은 이번 주 북쪽 찬 공기의 축이 동쪽으로 아동하고, 상대적으로 온화한 서풍이 유입되면서 주말부터 점진적으로 회복될 것으로 나타났다.

다음 달 1일 아침 최저 기온은 영하 8도, 낮 최고 기온은 영상 4도로 예보되는 등 다음 주에는 평년 수준 기온을 회복할 것으로 기상지청은 내다봤다.

전주기상지청 관계자는 “주말 전까지는 낮은 기온가 예보된 만큼 건강 관리에 유의해 달라”며 “대기가 매우 건조할 것으로 보여 산불 등 각종 화재에 주의해야 한다"고 당부했다.

김문경 기자

