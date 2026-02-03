올해 첫 ‘나는 절로’는 고창 선운사⋯지역 순회 예정

3월 28~29일 고창 선운사서 호남권 청년 대상으로 진행 미혼 남녀 템플 스테이 ‘나는 절로’, 올해 6차례 개최 예정

조계종 사회복지재단 대표이사 도륜 스님이 3일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 열린 조계종 사회복지재단 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 제공

불교계 최대 인기 프로그램인 미혼 남녀 템플 스테이 ‘나는 절로’가 고창 선운사에서 시작한다.

대한불교조계종 사회복지재단은 3일 한국불교역사문화기념관에서 기자간담회를 열고 이 같은 내용을 밝혔다. 첫 시작은 3월 28~29일 선운사에서 호남권 청년들을 대상으로 진행된다.

지난 2023년 11월에 시작한 이 프로그램은 조계종에서 미혼 남녀의 자연스러운 만남을 위해 시작했다. 2013년부터 34차례 만남 템플 스테이를 운영하다 최신 트렌드에 맞게 명칭과 포맷을 변경했다.

이후 총 14차례 진행되는 동안 무려 1만 1368명이 신청해 남녀 163쌍(326명)이 참여했다. 경쟁률은 최고 109대 1(신흥사)에 달할 정도로 매회 높은 관심을 받고 있다. 커플 매칭을 하지 않은 조계사 편을 제외하고, 참가자 143쌍 중 69쌍이 커플로 이어졌다.

지난해 두 커플이 결혼했으며, 올해 6·10월 두 쌍의 부부가 탄생할 예정이다. 이들 외에도 결혼을 전제로 만나는 커플이 있다고 재단은 전했다.

올해 연말까지 총 6차례 진행할 구상이다. 고창(호남권)을 시작으로 수도권, 경상권, 충청권, 강원권, 제주권 등을 순회한다.

조계종 사회복지재단 대표이사 도륜 스님은 “보다 진중한 인연이 만들어질 수 있도록 지역에서 참가 인원을 선발해 해당 지역에서 프로그램을 진행할 것이다”면서 “지역 사찰의 빼어난 경치 속에서 동기 부여가 더 많이 되지 않을까 한다”고 기대했다.

또 사회복지재단은 인근 대학생과 청년층에게 점심을 제공하는 ‘청년밥심(心)’ 프로그램도 확대할 계획이다. 지금까지는 서울 연화사, 상도선원, 개운사에서 진행됐으며, 대구·부산·광주 등의 사찰과도 협의 중인 것으로 알려졌다.

이외 주요 사업으로 △조계종 불교사회복지협의회 발족 △불교사회복지 우수 프로그램 공모전 △제18회 불교아동미술큰잔치 △불교사회복지대상 신설 △국내외 난치병 어린이 치료비 지원사업 등을 소개했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

