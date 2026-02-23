정읍시, 벼 신품종 ‘달하미’ 본격 보급

맞춤형 품종으로 개발, 2027년까지 1500ha로 재배 확대

이학수 시장, 강용원 농업기술센터 소장과 부서장들이 벼 신품종 달하미 출원 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=정읍시

정읍시가 농촌진흥청 국립식량과학원과 협력해 개발한 맞춤형 벼 신품종 ‘달하미’를 올해 110ha 규모의 재배를 시작으로 현장 보급에 나섰다.

시 농업기술센터에 따르면 지난 2023년부터 추진한 수요자 참여 벼 품종개발(SPP) 사업으로 육종 전문가뿐만 아니라 지역 농업인과 소비자 등이 현장 연구에 직접 참여해 정읍의 재배 환경에 가장 적합한 종자를 찾아냈으며 시민 공모 절차를 거쳐 ‘달하미’라는 이름이 최종 확정돼 지역 상징성과 참여의 의미를 더했다.

국립식량과학원이 ‘참동진(전주623호)’과 ‘남찬(전주595호)’을 교배해 만든 ‘달하미’는 쌀알을 크게 만드는 유전자(gs3)를 지녀 외관이 굵고 맑은 것이 특징이다.

특히 기존 ‘신동진’벼의 경우 흰잎마름병, 키다리병 등에 약한 특성이 있는 것과 달리, ‘달하미’는 벼흰잎마름병, 키다리병, 줄무늬잎마름병 저항성 유전자를 도입해 내병성을 높인 품종이다.

쌀알이 익어가는 등숙기(9~10월) 고온 조건에서도 현미 정상립 비율이 72.1%로 나타나, 기존 중대립 품종(25.4%) 대비 우수한 등숙 특성을 가진 것으로 확인됐다.

최근 이상고온 현상이 빈번한 재배 환경에서 품질 안정성이 높을 것으로 예상돼, 기후변화 대응 벼 품종으로서 현장 보급 확대가 기대된다.

지난해 실시된 정읍시 현장 평가회에서도 식물체 형태와 재배 안정성 부문에서 우수한 평가를 얻는 등 큰 호응을 얻었다.

또한 소비자를 대상으로 한 밥맛 평가 결과 참여자의 84.1%가 신동진과 비교해 “비슷하거나 더 우수하다”고 답해 상품 경쟁력까지 입증했다.

시는 올해 ‘달하미’를 110ha 규모로 재배하고, 14ha의 채종포를 조성해 보급용 종자를 확보할 계획이다. 이를 기반으로 2027년까지 재배면적을 1500ha로 확대해 지역 내 안정적인 생산 기반을 구축한다는 방침이다.

아울러 쌀 포장 디자인 개발과 홍보물 제작 등 브랜드화 지원도 병행해 ‘달하미’를 정읍을 대표하는 쌀 브랜드로 육성할 계획이다.

기술보급과 관계자는 “질소 비료를 많이 사용하면 벼가 쓰러지는 도복 현상이나 쌀 품질 저하, 이삭에서 싹이 트는 수발아 현상이 발생할 수 있어 적정량을 시비해야 한다”고 당부했다.

정읍=임장훈 기자

