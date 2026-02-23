오수의 견 국민여가캠핑장, 반려친화 관광지로 ‘우뚝’

개장 8개월 만에 이용객 2800명, 반려동물 1000여마리 방문

임실군 오수면에 들어선 ‘오수의견 국민여가캠핑장’이 개장 8개월 만에 지역 대표 반려친화 관광지로 빠르게 자리를 구축했다.

23일 군에 따르면, 지난해 7월 개장 후 현재까지 캠핑장에는 1000여 가구의 반려가족과 2795명의 이용객, 반려동물 1062마리가 방문했다.

이곳은 단순한 숙박형 시설을 넘어 반려문화 확산과 지역 자원을 연계한 체험 콘텐츠를 운영, 높은 경쟁력을 보여주고 있는 것.

대표 프로그램인 ‘할로윈 펫스타’는 반려가족 참여형 이벤트로 큰 호응을 얻었고 유기견 교감 프로그램 ‘안고가개’는 생명 존중 인식과 반려동물 입양 문화 확산에 기여했다는 평가다.

운영 면에서도 반려가족이 안심하고 이용토록 공간구성의 세분화와 청결관리, 서비스 품질을 지속적으로 개선해 높은 만족도를 유지하고 있다.

특히 반려인이 아닌 방문객도 함께 이용할 수 있는 열린 구조로 조성돼 상호 배려와 이해하는 건강한 반려문화 형성 거점으로 주목받고 있다.

군은 이러한 운영 성과를 기반으로 오는 4월부터 10월까지 국내 아웃도어 스포츠 산업과 연계한 반려견 캠프 프로그램을 운영할 계획이다.

이는 캠핑과 레저, 스포츠 및 반려문화가 결합된 체험형 콘텐츠를 통해 사계절 방문동기를 강화하고 전국단위 관광객 유입을 확대한다는 전략이다.

한편, 캠핑장이 위치한 오수의견 관광지는 오는 5월 1일부터 3일까지‘2026 임실 N페스타’를 개최, 반려견 운동회와 패션쇼, 반려동물 동반 여행 열차 투어인 댕댕트레인 프로그램 등 다양한 참여형 콘텐츠가 진행된다.

심민 군수는 “국민여가캠핑장은 반려동물 동반 관광을 넘어 지역과 문화가 함께 성장하는 복합관광 플랫폼”이라며 “특화 프로그램을 지속적으로 발굴해 누구나 만족하는 전국 대표 여가명소로 발전시키겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지