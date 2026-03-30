[리더스아카데미 원우기업 탐방] 전기 안전분야 혁신 기술의 ㈜이텍코리아

누전 경보 차단기 생산, 전기 화재로 인한 국민 생명과 재산 보호 앞장

이텍코리아 강동일 대표가 개발한 누전경보차단기를 설명하고 있다. /오세림 기자

“전기 화재로 인한 안타까운 피해가 더 이상 발생하지 않는 사회를 만들고 싶습니다.”

현대 사회에서 필수적으로 사용하는 전기를 안전하게 사용할 수 있도록 누전경보차단기를 개발 생산하고 있는 (주)이텍코리아(대표 강동일)는 전기 화재로부터 국민의 재산과 생명을 보호하기 위해 최선을 다하고 있다.

강동일 대표는 30년 이상 소방관으로 근무하며 전기 화재로 인한 안타까운 피해 현장을 목격하며 진압보다는 예방이 중요하다는 생각으로 누전 감지 및 차단기를 개발해 생산하고 있다.

이텍코리아가 개발한 산업용 누전경보차단기로 LED창을 통해 실시간 전류를 점검할 수 있다. /오세림 기자

지난 2021년 기존 감전사고 예방 기능만 있던 누전차단기에 화재 예방 기능까지 갖춘 누전경보차단기 개발로 국내에서 유일하게 한국표준협회로부터 K인증을, 2024년에는 한국산업기술시험원의 K마크 성능 인정을 획득했으며, 일본과 중국에서도 제품인증을 받았다.

전기 화재는 누전으로 시작해 미소방전, 스파크, 아크, 단락으로 이어지며 화재가 발생한다.

이텍코리아 누전경보차단기는 13mA부터 누전을 감지해 전기 화재 시작 시점부터 전기 차단이 이뤄질 수 있도록 하고 있다.

또한 LED창을 통해 실시간 누전 상황도 알아볼 수 있고, 70db 이상의 경고음을 발신해 전기 재해를 예방할 수 있다.

최근에는 전기자동차 보급으로 인한 큰 충전전류 전로용 누전경보차단기로 전기차에 안정적인 전력 공급과 충전중 발생할 수 있는 화재 예방에도 힘쓰고 있다.

누전경보차단기는 한국전기안전공사의 공동주거시설 개선사업 및 초등학교 등 교육시설, 의료시설인 전북대병원, 다중이용시설인 대전 신세계백화점 등에 납품되며 그 성능과 품질을 인정받고 있으며 해외 진출도 모색하고 있다.

㈜이텍코리아 강동일 대표는 “단순한 제품 생산을 넘어 꾸준한 기술 개발을 통해 더욱 안전한 사회를 만들어 가는 데 기여하겠다”고 말했다.

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