“완주로 오면 장학금 드려요”…대학가 전입 혜택 홍보

우석대서 홍보 활동… 1년에 10만 원 최대 30만 원 지원

완주군

완주군이 우석대학교를 찾아 신입생과 재학생에게 주소 전입 혜택을 안내하며 대학생들의 안정적인 지역 정착을 지원하는 홍보 활동에 나섰다.

이번 활동은 완주군에 주소를 둔 대학생들에게 지급하는 다양한 지원 사업을 널리 알려 학생들의 생활 안정과 지역 정착을 돕기 위해 마련했다.

군에서 추진하는 전입 학생 생활 안정 장학금 지원 사업은 완주군으로 주소지를 옮긴 관내 대학생에게 1년에 10만 원씩 최대 30만 원을 지역 사랑 상품권으로 지원하는 제도다. 또한 전입 장려 지원금으로 세대당 5만 원 상당의 로컬푸드 꾸러미와 종량제 봉투 10매를 추가로 제공한다.

심미정 완주군 인구정책과장은 “전입 학생 생활안정장학금사업은 대학생들의 지역 정착을 돕고, 활기찬 대학 생활을 지원하기 위한 제도”라며 “앞으로도 학생들에게 실질적인 도움이 되는 정책을 적극적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

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