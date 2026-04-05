시설은 집결, 주차장은 그대로⋯전주 복합스포츠타운 주차난 불보듯

K리그 경기 평균 관중 1만 8000명⋯주차장은 2200면 복합스포츠타운 우선 확보 579면⋯공영 주차장은 아직

통산 100번째 전북현대모터스FC·울산HD FC의 ‘현대가 더비’가 열린 지난 4일 관중 2만 명이 찾은 가운데 전주월드컵경기장 주차장 주변 대로변 등에 차량들이 줄지어 주차돼 있다. /박현우 기자

전주월드컵경기장 일원에서 추진 중인 복합스포츠타운 조성사업을 둘러싸고 주차 대란은 예견된 일이라는 목소리가 나온다. 이미 월드컵경기장이 교통난으로 몸살을 앓고 있는 만큼 주차장 확보가 시급한 상황이다.

복합스포츠타운은 월드컵경기장을 비롯해 내년 준공을 목표로 하는 야구장·육상경기장·실내체육관과 순차적으로 스포츠가치센터, 국제수영장이 들어서는 공공 체육시설 집적화 단지다.

문제는 이미 포화 상태인 주차장이다.

전주월드컵경기장 주차 구역./전주시설공단

현재 월드컵경기장 주차 면수는 P1~12구역 총 2432면이다. 이중 경기 관계자들이 이용하는 P1·2구역을 제외하면 2213면만 주차가 가능하다. 지난해 전북현대모터스FC 평균 관중(1만 8425명)으로만 보면 12%만 주차할 수 있다.

이에 월드컵경기장을 관리하는 전주시설공단은 일부 구역에 한해 통제하고 있다.

P6(255면)·7(262면)구역은 경기 유무에 상관 없이 전면 통제한다. P8(255면)구역은 별도 차단기를 설치해 경기 개최 7일 전부터는 출차만 가능하다.

이러한 조치에도 주차 대란은 해소되지 않고 있다. 주차 면수를 추가 확보하는 조치가 아니기 때문이다.

전북현대가 제공한 ‘홈경기 관람 만족도 조사(응답자 3133명)’에 따르면 지난해 경기장 방문객 10명 중 7명(73%)은 자차를 이용하는 것으로 나타났다. 주차장 충분 정도를 묻는 질문에는 부족하다는 의견이 73%에 달했고, 충분하다는 답변은 7%에 그쳤다.

내년부터 순차적으로 시설 집적화가 본격화되면 주차난이 심화될 것이라는 우려가 나오는 이유다.

전주시는 야구장(93면)·육상경기장(102면)·실내체육관(58면)·남부 공영주차장(326면) 등 총 579면을 우선 확보하겠다는 입장을 밝혔다. 이중 남부 공영주차장은 아직 공사 일정이 확정되지 않은 것으로 알려졌다.

또 2040년까지 계획된 호남제일문 대표 관광지 조성사업을 통해 북부주차장(1320면), 광장 지하주차장(1470면)을 확보할 계획이다. 각종 절차를 신속히 추진해 최대한 일정을 단축하겠다는 구상이다.

김윤철 전주시의회 의원이 지난 3월 19일 열린 제428회 임시회 제2차 본회의 시정질문에서 전주시의 복합스포츠타운 사업 등에 대해 질문하고 있다./전주시의회

전주시의회는 수만 명을 수용할 수 있는 체육 시설 규모에 비해 주차장이 턱없이 부족하다고 지적했다.

김윤철 의원은 시정질문을 통해 “전북현대 경기가 열리면 인근 도로를 임시 주차 공간으로 활용하기 위해 교통을 통제하는 실정”이라면서 “복합스포츠타운이 지향하는 바가 생활체육 수준이 아니라면 그 수준에 맞는 교통 및 주차 인프라를 마련해야 한다"고 강조했다.

이에 윤동욱 전주시장 권한대행(부시장)은 “복합스포츠타운 내 개별 주차장을 통합적으로 활용할 수 있는 체계를 구축하겠다"면서 “특별노선 증편, 노선 신설, 셔틀버스 운행 등 대중교통을 확대하고, 인근 공공기관 부설 주차장을 활용하는 방안도 검토해 나가겠다”고 답변했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지