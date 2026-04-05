전북 건설업계 ‘찬바람’···개업 대비 폐업률 전국 ‘최상위권’

지난해 폐업 24곳, 개업 7곳…전국에서 세종시 제외 가장 높은 폐업률 석유가격 상승 등 향후 전망 ‘암울’, 2026년도 건설경기 악화 예상돼

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도내 건설업계가 찬바람을 맞고 있다. 특히 지난해 개업 대비 3배가 넘는 폐업이 발생하며, 전국 광역지자체에서 세종시를 제외한 가장 높은 개업 대비 폐업률을 기록했다.

5일 국민의힘 김종양 의원이 국토교통부로부터 받은 전국 17개 광역시도 및 5개 특례시의 ‘연도별 종합건설사 신규등록 및 폐업 수’ 자료에 따르면 지난해 전북지역 종합건설사 폐업 수는 24곳으로 신규등록 종합건설사 수 7곳 대비 3.4배에 달하는 개업 대비 폐업률을 보였다. 또한 전국에서 3배 이상 폐업률이 높았던 지역은 세종시(1곳 개업, 폐업 6곳)와 전북자치도, 강원자치도(4곳 개업, 폐업 13곳)뿐이다. 규모가 적은 세종시의 특성을 고려할 때 전북은 전국에서 가장 높은 개업대비 폐업률을 기록했다.

당초 전북은 2023년 신규 등록 28곳·폐업 15곳, 2024년 신규 등록 15곳·폐업 16곳으로 전국에서 비교적 낮은 수준의 개업 대비 폐업률을 기록하던 지역이다. 그러나 도내 건설경기 악화가 이어지면서 실상이 악화된 것으로 분석되고 있다.

문제는 이란 전쟁의 여파로 건설경기가 더욱 악화되면서 이 같은 상황도 함께 어려움이 커질 것으로 예측된다는 점이다.

최근 건설 원자재는 유가 상승이 이어지면서 아스팔트, 플라스틱, 화학자재 등의 가격이 급증한 것으로 조사됐다. 또한 건설장비와 운송비가 상승하며, 건설비가 급등하고 있다.

이에 민간개발사업 또한 수익성 악화가 우려되며, 공공사업도 기존 예산을 초과할 가능성이 높아진다는 것이 건설업계 관계자의 설명이다.

현재 건설업 침체는 일자리 감소와 소비위축이 맞물리며 지역상권 전반에 연쇄적인 경기둔화가 확산될 전망이다.

또한 공사비 상승과 사업 지연이 이어지면서 주택공급 차질과 지방재정 악화까지 겹쳐 도민 체감경기 하락이 불가피할 것으로 보인다.

건설업계는 지역 건설경기 침체가 장기화되며 공사물량 감소와 수익성 악화가 동시에 나타나는 상황에서, 재정 여력이 제한된 지자체만으로는 한계가 있는 만큼 국가 주도의 SOC 사업 확대를 통한 돌파구 마련이 필요하다는 입장이다.

소재철 대한건설협회 전북특별자치도회 회장은 “도내 건설경기 침체가 장기화되면서 공사물량 감소와 수익성 악화가 겹쳐 업계 전반이 존립을 위협받을 정도로 큰 어려움을 겪고 있다”며 “재정여력이 제한된 지역여건을 고려할 때 국가재정을 통한 SOC사업 확대와 새만금 등 대형 국책사업의 적극적인 추진이 건설경기 회복을 위한 핵심대안으로 요구된다”고 말했다.국민의힘 김종양 의원은 “건설경기 침체가 단순한 경기순환을 넘어, 현 정부 출범 이후 나타난 신규주택공급 위축흐름과 맞물려 건설업 전반의 구조적 위축으로 이어지고 있다”며 “종합건설업은 건설공사를 총괄하는 원청 산업으로 수 많은 협력업체와 지역 인력을 연결하는 핵심 축이다. 종합건설사의 위축은 곧 지역 일자리 감소와 지역경제 침체로 이어지는만큼 지방경제 붕괴를 막기 위한 부동산 정책 전반의 구조적 전환이 시급하다”고 지적했다.

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