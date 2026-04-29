(수정)완주군 통합 4인 선거구, 전북 지방선거 최대 격전지 부상

선거구 조정으로 9명 대결 예상…민주당 공천 탈락 이순덕 예비후보 무소속 출마 선언

이순덕 완주군의회 의원(왼쪽에서 3번째)이 28일 완주군청 브리핑룸에서 무소속 출마를 선언하고 있다.

6.3 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 완주군 기초의원 선거구 조정안이 확정되면서 새롭게 재편된 통합 선거구가 지역 최대 격전지로 부상하고 있다. 기존 선거구 체계가 바뀌면서 더불어민주당 공천 후보들과 무소속 후보들이 대거 맞붙는 다자 구도가 형성돼 치열한 승부가 예상된다.

완주군 기초의원 선거구 조정안에 따르면 기존 가선거구였던 삼례읍·이서면의 인구가 법정 상한선을 넘어서면서, 인접 나선거구인 상관면·구이면·소양면과 통합하는 방식으로 개편됐다. 이에 따라 이번 선거는 4명의 의원을 선출하는 대형 선거구로 치러지게 됐다. 인구 증가가 두드러진 이서면과 전통 생활권인 삼례읍, 농촌 지역인 상관·구이·소양이 한 선거구로 묶이면서 지역별 표심 향배가 핵심 변수로 떠오르고 있다.

현재 가장 주목받는 지점은 더불어민주당 공천 후보들과 공천 결과에 반발하거나 독자 행보에 나선 무소속 후보들의 경쟁 구도다. 민주당은 기존 가선거구에서 이진영·소병호 후보를, 나선거구에서 유이수·정종윤 후보를 각각 공천하며 본선 채비를 마쳤다. 여기에 조국혁신당 윤여연 예비후가 이서를 기반으로 일찍감치 출사표를 던진 상태다.

반면 선거구 통합 이후 경선 탈락 후보들의 무소속 출마 가능성이 커지며 판세는 한층 복잡해졌다. 민주당 경선에서 고배를 마신 기존 가 선거구의 이순덕 의원과 신승기 예비후보가 무소속 출마를 선언했거나 준비 중이다. 기존 나선거구 소속 이주갑 의원은 민주당을 탈당하고 무소속 예비후보로 등록했으며, 공천 신청을 하지 않았던 이경애 의원의 출마 가능성도 거론되고 있다.

이 경우 전체 후보군은 9명 안팎으로 늘어나고, 이 가운데 현역 의원만 4명이 포함되는 셈이어서 완주군 전체 지방선거 가운데 가장 치열한 접전지가 될 것이라는 전망이 나온다. 현역 프리미엄과 조직력, 인지도, 지역별 기반 표심이 복합적으로 작용할 수밖에 없는 구조다.

특히 4인 선거구 특성상 단순 정당 지지세만으로는 당락을 장담하기 어렵다는 분석도 제기된다. 민주당의 조직력과 정당 지지층 결집 여부, 삼례·이서 지역 도시 표심, 구이·소양·상관 지역 인물 경쟁력, 무소속 현역 의원들의 개인 득표력이 승패를 가를 핵심 요소로 꼽힌다.

가장 먼저 무소속 출마를 공식화한 인물은 이순덕 의원이다. 이 의원은 지난 28일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “기존 경선 결과가 통합 선거구에 그대로 적용되면서 현재 선거구 전체 유권자의 의사가 온전히 반영되지 못하는 구조적 한계가 발생했다”며 “주민의 선택권과 선거의 정당성을 지키기 위해 무소속 출마를 결심했다”고 밝혔다.

지역 정가에서는 이번 통합 선거구 선거를 두고 “선거구 조정이 만든 예상 밖 최대 승부처”라며 “민주당 공천 효과와 무소속 현역들의 생존 경쟁이 맞물려 선거 막판까지 혼전이 이어질 가능성이 높다”고 보고 있다.

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