웰파크호텔-사학연금, 교직원 복지증진 위한 업무협약 체결

사립학교 교직원 대상 최대 68% 할인 혜택… 온천·스파·연회장 등 이용 가능

사학연금(이사장 송하중)과 웰파크호텔(이사장 이종균)이 웰파크호텔 2층 방장산홀에서 제휴복지 업무협약(MOU)을 체결하고, 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=박현표 기자

사립학교교직원연금공단(이사장 송하중, 이하 사학연금)과 웰파크호텔(이사장 이종균)이 8월 7일 오전 11시, 고창 웰파크호텔 2층 방장산홀에서 사립학교 교직원 복지 향상을 위한 제휴복지 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 웰파크호텔 강윤석 부회장, 신재홍 부사장, 심철현 전무를 비롯해 사학연금에서는 최창동 복지사업실 실장, 김태화 감사원 차장, 천홍진 고객복지팀장이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 협약은 사학연금이 민간기업과의 전략적 제휴를 통해 사학 교직원에게 실질적인 복지 혜택을 제공하고, 웰파크호텔과의 상생 발전을 도모하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 사학연금 가입 교직원은 웰파크호텔의 객실, 스파, 연회장 등 다양한 시설을 정상가 대비 개인 기준 최대 57%, 단체 기준 최대 68%까지 할인된 가격에 이용할 수 있다.

이용 할인율과 예약 방법 등 상세한 내용은 사학연금의 통합복지플랫폼을 통해 확인 가능하다.

송하중 사학연금 이사장은 “이번 협약이 양 기관의 지속적인 협력 기반이 되어, 사립학교 교직원들이 보다 건강하고 풍요로운 여가생활을 누릴 수 있기를 기대한다”며, “앞으로도 실효성 있는 복지서비스 제공을 위해 힘쓰겠다”고 전했다.

이종균 웰파크호텔 이사장은 “웰파크호텔은 세계적 수준의 게르마늄 온천을 비롯해 복분자, 풍천장어 등 지역 특산물을 연계한 차별화된 서비스를 제공하고 있다”며, “서울·경기뿐만 아니라 전국의 사립학교 교직원들이 이곳에서 몸과 마음의 힐링을 누릴 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

이번 협약은 사립학교 교직원들의 복지 향상은 물론, 지역경제 활성화와 고창 관광 자원의 전국 확산에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

