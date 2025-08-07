전북 상장법인 시총 1조 넘게 증가 ⋯"JB금융 '들썩'"

한국거래소, 지난달 전북 상장법인 증시 동향 발표

시총 13조 9244억 원, 한 달 만 1조 1175억 원 증가

JB금융지주 본점. 전북은행 제공

지난달 전북 상장법인의 시가 총액이 1개월 만에 1조 넘게 증가한 것으로 나타났다.

7일 한국거래소 광주혁신성장센터가 발표한 2025년 7월 전북지역 상장법인 증시 동향에 따르면 전북 유가증권시장 상장법인(13개사) 시가 총액은 전월 대비 8.2%(7904억 원) 증가한 10조 4336억 원이다. 코스닥시장(20개사)은 전월 대비 10.3%(3271억 원) 증가한 3조 4908억 원으로 조사됐다. 유가증권·코스닥시장 통틀어 한 달 만에 1조 1175억 원 증가한 셈이다.

주요 원인으로는 유가증권시장 상장법인인 JB금융지주의 시가 총액이 전월 대비 4945억 원 증가한 점이 꼽힌다.

유가증권시장 기준 증가액 1위는 단연 JB금융지주(4조 4793억 원)로, 롯데에너지머티리얼즈(1조 3091억 원·1623억 원 증가), 두산퓨얼셀(1조 5326억 원·622억 원 증가) 등이 뒤를 이었다. 증가율은 롯데에너지머티리얼즈(14.2%), JB금융지주(12.4%), 솔루스첨단소재1우(10.8%) 순이다.

코스닥시장 기준 증가액 1위는 강원에너지(3412억 원·1664억 원 증가), 2위는 성일하이텍(4634억 원·591억 원 증가), 3위는 이렘(607억 원·121억 원 증가)이다. 증가율은 강원에너지(95.2%), 이렘(24.8%), 성일하이텍(14.6%) 순으로 높았다.

한편 지난달 전북 투자자 거래 대금은 전월 대비 1.3%(200억 원) 감소한 1조 5560억 원이다. 유가증권시장은 전월 대비 1.4% 증가한 1조 212억 원, 코스닥시장은 5.9% 감소한 5348억 원이다.

