경찰, 친구 흉기로 찌른 50대 구속 영장 신청

진안경찰서 전경. 전북일보 DB

친구를 흉기로 찌른 50대에 대해 경찰이 구속 영장을 신청했다.

진안경찰서는 살인 미수 혐의로 A씨(50대)에 대한 구속 영장을 신청했다고 8일 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오전 1시께 진안군에서 친구 B씨(50대)의 허벅지를 흉기로 찌르는 등 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 술자리에서 지병이 있는 B씨의 부모님을 모욕했다.

이에 B씨가 A씨를 한 차례 가격하는 등 다툼이 발생했으나, 화해 후 각자 귀가했다.

그러나 이후 분이 풀리지 않았던 A씨는 자택에서 흉기를 가지고 나와 B씨를 찔렀던 것으로 조사됐다.

당시 A씨는 B씨의 허벅지를 찌른 뒤 다른 부위도 찌르려고 하다 흉기를 빼앗겨 저지당한 것으로 파악됐다. B씨는 현재 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨에 대해 구속 영장을 신청하고 정확한 경위를 조사 중이다.

