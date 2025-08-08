"회사 문 닫게 한대"…사망자의 녹취, 강압수사 가를 스모킹건?

지인과 통화서 경찰 조사 고충 토로…'자진 출석' 여부도 엇갈려

"회사 문 닫게 한다고…"

전북 익산시 간판 정비사업 비리에 연루된 시청 공무원(5급)에게 금품을 건넨 혐의로 수사받다가 유명을 달리한 40대 가장이 지인에게 건넨 마지막 말이 경찰의 강압수사 의혹을 가를 스모킹건(결정적 증거)이 될지 관심이다.

8일 연합뉴스가 확보한 숨진 A씨와 지인의 최근 통화 녹음을 보면 그는 전화하는 내내 상대에게 경찰 조사 과정에서의 고충을 토로한다.

A씨는 전날 오후 6시께 완주군 봉동읍에 있는 자신의 사업장에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 조사 직후 지인과 통화에서 "(경찰이) 집으로 압수수색을 왔는데 아기들이 있으니까, "아기들을 딴 데 보내고 나서 (집으로) 다시 왔다"고 어렵게 말문을 열었다.

그는 "(경찰이) 집에서는 뭐 할 게 없으니까 회사 와서 컴퓨터 하드디스크랑 전화기를 가져갔다"며 "컴퓨터는 깨끗한데 공무원들 (소액의 명절 선물) 준 건 있었다"고 털어놨다.

이후 문제의 발언이 나온다.

A씨는 "어머니랑 아버지가 회사에 (임직원으로) 등록돼 있는데 (부모가 우리 회사에서) 월급을 타니까 (경찰이) '이걸로 탈세하는 것 아니냐?', '허위로 등록한 것 아니냐?'고 했다"며 "말로는 회사 문을 닫게 하겠다고 하더라"고 말을 채 잇지 못했다.

법조계에 따르면 수사관의 이 발언이 사실이라면 본안 사건(금품 제공)과 무관한 명백한 별건 수사여서 직권남용권리행사방해죄와 협박죄 등으로 처벌받을 소지가 있다.

A씨는 압수수색 당일인 지난 3일 경찰에 피의자 신분으로 출석해 조사받았다.

여기서 양측의 말이 엇갈리는데 경찰은 피의자가 '자진 출석'했다고 하고, A씨의 지인은 휴일이어서 조사에 동석할 변호인을 선임하지 못했는데 경찰이 출석을 요구했다고 한다.

이 때문에 조사 과정에서 수사관과 A씨의 대화는 변호인이 없던 탓에 피의자신문조사에만 남아 있다.

조사 당시 진술 녹화나 음성 녹음이 있는지에 대해 경찰은 "피의자가 원하지 않아서 따로 하지 않았다"고 답변했다.

경찰은 현재까지 드러난 강압수사 정황은 없다며 "(녹취에 있는) 발언에 대한 내용을 당시 수사관들을 상대로 파악해보겠다"면서도 "피의자 조사 과정에서 위법한 수사는 하지 않았다"고 거듭 강조했다.

