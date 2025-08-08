'익산 간판 정비 사업 특혜 강압 수사 의혹'…전북경찰청, 감찰 착수

담당수사관 등 업무 배제

익산 간판 정비 사업 수의계약 특혜 수사와 관련해 제기된 강압 수사 의혹에 대해 전북경찰청이 당시 사건 담당 팀장과 수사관을 업무에서 배제 조치하고 감찰에 나섰다.

전북경찰청은 8일 입장문을 발표하고 강압 수사 의혹이 규명되기 전까지 사건 담당 팀장과 수사관을 업무에서 배제하겠다고 밝혔다.

김철문 전북경찰청장은 “유족 분들께는 심심한 위로와 깊은 조의를 표한다”며 “수사상 적법절차 준수 및 인권보호에 신중을 기하도록 도내 전 수사부서에 강조 지시했다”고 말했다.

앞서 지난 7일 오후 6시께 완주군 봉동읍의 한 창고에서 익산 수의계약 특혜 의혹과 관련해 경찰의 수사를 받던 업체 대표 A씨(40대)가 완주군 봉동읍에서 숨진 채 발견됐다. 강력 범죄 정황은 없는 것으로 파악됐다.

A씨의 업체는 지난 3일 경찰의 압수수색을 받았던 것으로 확인됐다.

이와 관련해 A씨가 압수수색을 받은 뒤 지인에게 “경찰이 회사 문을 닫게 하고 싶냐고 했다” 등의 내용을 토로했다는 사실이 알려지면서 강압 수사 의혹이 제기됐다.

경찰은 진상과 책임소재 파악을 위한 수사 감찰을 진행할 계획이다.

