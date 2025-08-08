하림, 말복 앞두고 어르신 삼계탕 나눔

삼계탕·수박 대접하며 건강한 여름나기 기원

㈜하림(대표이사 정호석)이 말복을 하루 앞둔 8일 목포시 하나노인복지관에서 어르신 대상 삼계탕 나눔 행사를 진행하고 있다./사진 제공=하림

㈜하림(대표이사 정호석)이 말복을 하루 앞둔 8일 목포시 하나노인복지관에서 삼계탕 선물 세트 20개를 기탁하고 있다./사진 제공=하림

종합식품기업 ㈜하림(대표이사 정호석)이 말복을 하루 앞둔 8일 어르신 대상 삼계탕 나눔 행사를 진행했다.

이날 하림 사랑나눔봉사단과 축산환경관리원, 전라남도 축산정책과 등은 목포시 하나노인복지관에서 어르신 300명에게 정성껏 조리한 삼계탕과 시원한 수박 등을 대접하며 무더위에 지친 어르신들의 건강한 여름나기를 기원했다.

ESG 경영 실천과 나눔 문화 확산을 위해 마련된 이번 행사에는 특히 기업과 공공기관, 지역 복지시설이 동참해 의미를 더했다.

하림은 이번 행사에서 삼계탕용 닭고기 300마리와 별도의 삼계탕 선물 세트 20개를 기탁했으며, 축산환경관리원과 전라남도는 행사 전반을 지원했다.

하림 관계자는 “말복을 맞아 어르신들께 건강한 여름나기를 기원하는 마음으로 삼계탕을 대접할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 기업의 사회적 책임을 다하고 ESG 경영을 실천하는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편 하림은 지역사회와 상생하기 위한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 2012년부터 차상위 계층과 독거노인에게 삼계탕을 대접하는 지역 밀착형 사회공헌활동 ‘사랑의 맛데이’ 행사를 진행해 오고 있으며, 지난 6월에는 하림 사랑나눔봉사단 40여 명이 익산지역 어르신 500여 명을 초청해 삼계탕과 치킨을 대접한 바 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지