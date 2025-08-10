대중성과 상품성 갖춘 '전북특별자치도 관광기념품' 선정

Trend news
전북문화관광재단, 관광기념품 100선 상품 공모전
1차 실물심사·2차 현장심사를 통해 최종 8개 상품 선정
2025 전북특별자치도 관광기념품 100선 상품 공모전에서 최종 8개 상품이 선정돼 지난 8일 시상식이 열렸다.
전북특별자치도문화관광재단(대표이사 이경윤)에 따르면 ‘관광기념품 100선 상품 공모전’은 전북 역사·문화·자연환경 등 지역을 대표하는 관광기념품 발굴을 통한 지역관광 이미지 가치를 높이고, 관광소비 확대를 목적으로 매년 추진하는 사업이다.
올해는 지난 5월 12일부터 6월 30일까지 총 50일간 상품 접수가 이뤄졌다. 접수된 56개 상품을 대상으로 1차 실품심사와 2차 현장심사를 거쳐 대중성과 상품성을 갖춘 8개의 상품이 선정됐다.
선정된 상품으로는 △온모주 선물세트(노란주전자주조, 서원택) △풍남문 3D 입체퍼즐 조립키트 DIY(오렌지e몰, 김보현) △매듭한옥 풍경종(매듭달공방, 손영민) △흥부골 남원추어탕(흥부골농업법인유한회사, 소지호) △오색오방도자기공깃돌(도토리공방, 배현주) △마룡샌드(원베이커리, 송지원) △배꽃향에 취하다(오늘을 담다, 이지연) △달항아리 마그넷(야생화 이야기, 황미영) 등 8개다.
선정된 상품은 관광기념품 100선관 입점, 생산 장려 지급, 홍보마케팅 지원, 관광기념품 박람회 참가와 전북자치도 관광기념품 인증마크 부여 등의 혜택이 지원된다.
또한 한옥마을에 위치한 ‘전북특별자치도 관광기념품 100선관’에서 13일부터 약 한달간 기획전시를 통해 도민들에게 선보일 예정이다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글