‘1년에 2번 맞불 해임총회’ 대결 양상에 효자주공 재건축 사업 표류

용역업체 선정과정에서 이사들과 조합원간 갈등으로 사업 제동

13일 이사 해임 안건과 14일 조합장 해임 총회 개최예정

지난 1월에 이어 1년에 2차례 조합장과 이사해임 안건 상정

관리처분 인가까지 마친 전주 효자주공 재건축 사업이 조합장의 독단적 운영과 잦은 결정 번복으로 장기 표류하고 있다.

용역업체 선정 과정에서 계약 해지와 입찰취소를 반복하며 사업은 수개월 넘게 지연됐고, 조합장과 임원 양측이 맞불 해임총회를 여는 초유의 사태로 번졌다. 폭행 시비까지 겹치면서 갈등이 대결 양상으로 번지고 있다.

전주 효자주공 재건축조합은 오는 14일 이종일 조합장 해임 총회를 앞두고 있다. 앞서 이사 6명은 이 조합장이 용역업체와의 계약해지와 입찰취소를 독단적으로 반복해 사업기간을 6개월 이상 낭비했고, 이들 업체와의 유착 의혹까지 제기하며 해임을 발의했다. 이 조합장도 하루 전인 13일, 이사 7명에 대한 해임총회를 직권 상정하며 맞불에 나섰다.

앞서 지난 1월에도 조합장 해임총회와 임원 해임총회가 하루 차이로 열려 이 조합장만 유임되고 임원들이 전원 해임되는 전례 없는 상황이 벌어졌다. 이후 4월 새 임원진이 구성되며 사업 정상화 기대가 일었지만, 이번에는 용역업체 선정 문제로 다시 충돌이 이어졌다.

임원 공석 기간 동안 이 조합장은 기존 업체 9곳의 입찰을 잇따라 취소하는 대의원회를 7차례 열었고, 새 임원 선출 직전에는 새로운 업체 입찰 결의가 진행됐다. 새 임원진이 입찰지침서의 문제를 지적했으나 강행했다가 마지막 날 돌연 취소했다. 이후 새 지침서를 마련하는데만 두 달이 소요됐고, 재입찰 과정에서도 또다시 취소 결정을 내려 사업을 지연시켰다.

최근에는 이 조합장이 해지했던 업체와 변경계약을 재추진했다. 계약 해지에 반발한 업체들이 손해배상을 청구할 경우 사업은 법정 분쟁으로 장기 지연될 가능성마저 높은데다 계약금액을 19억여 원에서 8억 8000만 원으로 낮춰 조합원 부담을 줄였다는 이유에서다.

그러나 임원들은 이들 업체의 가격이 부풀려진데다 실적도 조작된 부실업체 의혹이 있는데도 이 조합장이 이들 업체를 고집하는 배경에 다른 사정이 있는 것 아니냐는 의심을 거두지 않고 있다.

갈등은 물리적 충돌로까지 이어졌다. 최근 이 조합장이 외부인을 동행해 사무실을 방문하자 총무이사가 이를 제지하는 과정에서 손톱에 긁혀 전치 2주의 상처를 입었다. 총무이사 A씨는 "이 조합장이 사무실 비밀번호를 바꿔 상근 이사 출입을 막고, 외부인을 무단 출입시켜 항의하다 다쳤다"며 "조합장의 독단적인 행동으로 사업이 6개월 이상 지연되면서 조합원들의 피해가 커지고 있다"고 주장했다.

반면 이종일 조합장은 조합의 부담을 덜기 위해 용역계약 해지와 입찰 취소를 반복했을 뿐 문제가 없고 오히려 이사들이 사업추진에 발목을 잡고 있다는 입장이다.

이 조합장은 "용역계약금액을 낮추기 위해 해지를 했는데 해지 처리가 되지 않아 변경계약이 가능하다는 변호사 자문을 받아 10억 원 이상 금액을 내려 계약을 추진했다"며 "말다툼 끝에 뿌리치는 과정에서 손톱에 긁힌 것일 뿐 폭행 주장은 사실이 아니다"고 반박했다.

이에 대해 손은술 이사는 "조합이 장기간 제자리걸음을 한 것은 집행부, 특히 조합장이 현안 해결보다 장기 과제에만 치중했기 때문"이라며 "조합장과 임원 모두 법과 규정을 준수하고 청렴·공정하게 조합원 중심으로 사업을 이끌어야 한다"고 말했다. 그러면서 "이번 사태를 전화위복의 계기로 삼아 명품 아파트 건설에 매진해야 한다"고 덧붙였다.

한편 효자주공 주택재건축 정비사업은 효자주공 3단지 아파트와 인근 주택 11만 4222㎡를 재건축하는 사업으로, 25층 규모 아파트 21개동 2053세대가 들어선다. 시공사는 롯데와 지에스 컨소시엄이 예정돼 있으며 지난 2006년 기본계획 수립·추진위원회 승인 후 2013년 조합이 설립돼 지난 1월 전주시로부터 관리처분 계획을 인가받아 이주 및 철거절차를 앞두고 있다.

