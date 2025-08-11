소비쿠폰 '이렇게' 쓴다⋯10명 중 8명 먹거리 구매

Trend news
농진청, 수도권 소비자 대상 소비쿠폰 사용 계획 등 조사
코로나19 재난지원금보다 20%p 넘게 '먹거리 구매' 응답
최근 정부가 지급한 민생회복 소비쿠폰이 농식품 소비에 영향을 주는 것으로 나타났다.
농촌진흥청(이하 농진청)은 수도권(서울, 경기, 인천) 소비자 패널 1000명을 대상으로 한 소비쿠폰 사용 계획과 정책 효과 온라인 조사 결과를 발표했다.
11일 농진청에 따르면 응답자 83.5%는 먹거리 구매에 소비쿠폰을 사용할 계획이라고 답했다. 코로나19 당시 지급된 재난지원금(60.0%)과 비교해 20.0%p 넘는 응답이 몰렸다.
먹거리 중에서도 과일·과채류(70.7%), 육류(66.4%) 소비를 늘린다는 답변이 많았다. 과일·과채류 소비를 고른 소비자들이 구매하겠다고 꼽은 과일은 복숭아(38.1%), 수박(22.1%), 사과(18.3%), 포도(13.0%) 등 순이다. 육류는 한우(40.2%)가 가장 많았고 돼지고기(34.3%), 수입 쇠고기(11.6%)가 뒤를 이었다.
이외 곡물류는 쌀(42.0%), 콩류(31.2%), 옥수수(12.6%) 순으로, 채소류는 오이(21.0%), 상추(14.0%), 배추(11.9%) 순으로 조사됐다.
위태석 농진청 농업경영혁신과장은 "소비쿠폰 사용으로 소비자들의 소비 여력이 살아난 것 같다. 소비 회복과 농가 소득 안정이라는 정책 목표가 달성될 수 있도록 농식품 홍보, 판촉 지원 등에 힘을 보태겠다"고 말했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글