전북 소비심리 '꿈틀', 소비쿠폰 한몫할까

민생회복 소비쿠폰·여름 휴가철 소비 촉진 역할

KDI "소비쿠폰, 소비 회복에 기여할 것으로 기대"

연합뉴스 제공

3년 내내 꽁꽁 얼었던 소비자의 소비 심리가 풀리는 움직임이 포착됐다. 여기에 지난달 정부가 지급한 민생회복 소비쿠폰과 소비가 많아지는 여름 휴가철이 소비 촉진에 한몫할지 주목된다.

11일 한국은행 전북본부가 발표한 최근 전북지역 실물경제 동향에 따르면 지난달 전북 소비자심리지수(CCSI)는 전월(102.2)보다 6.5p 상승한 108.7이다. 지난 4월(87.8)부터 5월 96.2, 6월 102.2 등 4개월째 상승세다.

경제에 대한 소비자의 전반적인 인식을 나타낸 소비자심리지수는 2003년 1월부터 지난해 12월을 기준값으로 100보다 크면 '낙관적', 100보다 작으면 '비관적'임을 의미한다.

특히 6월부터 본격적으로 소비가 살아나는 모양새다.

지난 6월 기준 전북 소비자심리지수가 100을 넘어선 것은 2022년 6월(103.1) 이후 3년 만이다. 최고치를 찍은 것은 2021년 6월(109.6) 이후 무려 4년여 만으로 확인됐다.

KDI(한국개발연구원)는 "소비는 (여전히) 미약한 흐름을 지속했으나 소비자심리 회복 등으로 소비 여건은 개선되는 모습이다. 7월에 지급되기 시작한 민생회복 소비쿠폰이 소비 회복에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

소비는 개선된 반면 제조·수출 등은 부진했다.

6월 중 전북지역 제조업 생산은 화학제품(-11.1%), 비금속광물(-9.7%), 음료(-33.7%) 등의 영향으로 지난해 같은 기간보다 4.3% 감소했다. 제조업 출하는 1.8% 감소하고 재고는 19.3% 증가했다.

수출(통관 기준)은 전년 동월 대비 8.1% 감소한 5억 4000만 달러, 수입은 1.3% 감소한 4억 7000만 달러다.

취업자 수는 전년 동월 대비 1만 1000명 감소한 99만 4000명이다. 고용률은 64.3%, 실업률은 2.2%로 각각 전년 동월 대비 0.6%p, 0.2%p 하락했다.

산업별로는 도소매·음식숙박업(-1만 3000명), 농림어업(-1만 2000명), 건설업(-1만 명) 등은 감소한 반면 전기·운수·통신·금융(+1만 3000명), 제조업(+6000명) 등은 증가한 것으로 나타났다. 종사자 지위별로는 임금근로자(+1만 4000명)는 상용 근로자(+3만 2000명)를 중심으로, 비임금근로자(-2만 6000명)는 자영업자(-2만 2000명)를 중심으로 줄었다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지