李대통령, 트럼프 대통령과 25일 정상회담…24∼26일 첫 방미

트럼프 초청으로 '실무방문'…김혜경 여사 동행

회담 뒤 업무오찬…"연합방위태세 및 한반도 비핵화 공조 논의"

"반도체·배터리·조선 협력 논의…핵심광물 경제안보 파트너십 강화"

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 오는 24일부터 26일까지 도널드 트럼프 미국 대통령의 초청으로 미국을 방문한다.

취임 82일 만에 성사된 이번 방미에서 이 대통령은 25일 첫 정상회담을 갖고, 업무 오찬을 함께할 예정이다.

이 대통령의 이번 방문은 실무 방문 형식이며, 김혜경 여사가 동행한다.

강유정 대통령실 대변인은 12일 브리핑에서 "두 정상은 변화하는 국제안보 및 경제환경에 대응해 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시키기 위한 방안을 논의할 예정"이라며 "굳건한 한미 연합 방위태세를 더욱 강화하는 가운데 한반도의 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "이번에 타결된 관세협상을 바탕으로 반도체·배터리·조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제협력과 첨단기술, 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 강화하기 위한 방안도 협의할 것"이라고 덧붙였다.

강 대변인은 '재계 총수나 경제단체 등이 동행하느냐'는 물음에 "경제사절단과 함께 방문할 의사는 충분히 있다"면서도 "아직 구체적인 논의가 되지 않고 있으며 발표할 단계도 아니다"고 답했다.

'한미 정상이 골프 회동도 할 수 있느냐'는 질문엔 "현재 정상회담과 업무오찬 말고는 다른 일정은 정해진 바 없다"고 말했다.

강 대변인은 한국 조선업체의 미국 진출과 관련해 현지 산업현장을 방문하는 일정이 잡힐 수 있느냐는 질문에는 "충분히 가능한 일정"이라고 답했다.

강 대변인은 이번 정상회담이 25일로 정해진 배경에 대해 "트럼프 대통령이 앞서 관세협상을 타결하며 '2주 이내 정상회담'을 언급했지만, 그 당시에도 정확하게 시한을 정한 것으로 보기는 어려웠다"며 "양국 정상의 일정이 빠듯한 상황에서 실무조정을 거쳐 정해진 날짜"라고 설명했다.

당초 두 정상은 지난 6월 17일(현지시간) 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만날 예정이었으나, 트럼프 대통령의 급작스러운 귀국으로 회담이 불발된 바 있다.

이와 함께 강 대변인은 이 대통령이 방미 일정에 맞춰 일본을 방문할 가능성이 제기되는 것과 관련해 "아직 정해진 바는 없다"며 "한일 정상 간 '셔틀 외교'에 대한 공감대가 있어 여러 가능성을 검토 중"이라고 말했다.

강유정 대통령실 대변인이 12일 서울 용산 대통령실 청사에서 한미 정상회담 개최 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지