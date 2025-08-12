완주 삼례책마을, 한 세기 책 디자인 변천사 선보이다

윤동주, 이태준, 김기림 이색 고서 130여 점 전시

김용준 화가가 장정한 박두진 시집<해>

김환기 화가가 장정한 신석초 시집 <바라춤>. 완주군 제공

완주군 삼례책마을이 12일부터 내년 2월까지 ‘책의 얼굴 – 한국 북디자인 100년’ 전시를 연다. 조선 후기부터 근현대까지 130여 종의 귀한 도서를 통해, 한 세기 한국 책 디자인의 변천과 예술적 가치를 한자리에서 만나볼 수 있는 기회다.

책의 외형을 꾸미고 제본하는 ‘장정’은 오늘날의 북디자인(book design) 개념에 해당하며, 시대의 감성과 기술, 예술이 응축된 문화적 표현으로 평가된다.

이번 전시는 조선 후기 ‘책가의’ 개념에서 출발해, 근대 출판의 전환점이 된 1884년 <충효경집주합벽>을 기점으로 100년에 걸친 한국 북디자인의 흐름을 실물 자료로 조망한다.

박대헌 삼례책마을 책박물관장의 저서 <한국 북디자인 100년>(21세기북스, 2013)에 수록된 자료를 중심으로 구성된 이번 전시는 이상 시인이 장정한 김기림 시집 <기상도>(1936), 수필가 겸 화가인 김용준이 디자인한 이태준 소설 <달밤>(1939)과 박두진 시집 <해>(1949), 김환기 화가가 장정한 윤동주 시집 <하늘과 바람과 별과 시>(1955)와 신석초 시집 <바라춤>(1959) 등 1920~1970년대 문학서, 시집, 교양서 등 130여 종의 북디자인 도서를 선보인다.

삼례책마을은 디지털 활자가 주를 이루는 시대에, 이번 전시는 책이라는 사물에 깃든 감성과 미감을 되새기며, 시대의 문화·예술·기술이 담긴 ‘책의 얼굴’을 직접 마주하는 자리로 마련했다.

삼례책마을 책박물관에서는 ‘도석화와 서왕모’ 특별 기획전도 함께 열리고 있다. 18~19세기 대형 도석화 작품 32점을 통해 ‘19세기 중국 민속 신앙의 미학’을 감상할 수 있다.

유희태 완주군수는 “삼례책마을은 다양하고 질 좋은 고서를 통해 품격있는 기획 전시를 선보이고 있다”며 “앞으로도 매력적인 콘텐츠 운영을 통해 삼례가 책과 문화의 도시로 자리매김할 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

