경찰, 검사 사칭해 1억 4000만 원 상당 금괴 갈취한 일당 추적 중

전주완산경찰서전경. 전북일보 DB

검사를 사칭해 금품을 갈취한 보이스피싱 일당을 경찰이 추적 중이다.

13일 전주완산경찰서에 따르면 지난 8일 A씨(60대·여)로부터 “검사를 사칭한 인물에게 속아 금괴를 전달했다”는 신고가 접수됐다.

A씨는 지난 7일 자신이 검사라고 주장하는 사람으로부터 “당신의 계좌가 돈세탁에 이용됐다. 계좌의 돈을 인출해 현물로 바꿔 전달해야 한다”는 연락을 받았다.

이후 그는 은행에서 돈을 찾아 금은방에서 금괴 12개를 구입했고, 이를 전주시 완산구의 한 골목에서 만난 수거책에게 전달했다.

금괴를 전달한 이후 위화감을 느낀 A씨는 다음날 경찰에 관련 내용을 신고한 것.

A씨가 전달한 금괴는 1억 4000만 원 상당인 것으로 파악됐다.

경찰은 골목 인근 CCTV 영상 분석 등을 통해 용의자 일당을 추적 중이다.

