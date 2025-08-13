새만금잼버리 참가 대원들, 전북 찾아 전통 문화·농촌 매력에 흠뻑

13일 2023 세계잼버리대회 참가 스카우트 대원들이 전북을 찾아 전북 고유의 맛과 멋, 그리고 농촌의 매력을 체험하는 ‘HoHo 농촌체험휴양마을 프로그램’을 진행했다. 김관영 전북도지사가 이들의 전북 방문을 환영하고 있다./전북도 제공

2023 새만금 세계잼버리대회에 참여했던 해외 스카우트 대원들이 다시 전북을 찾아 전북과의 우정을 쌓아 나갔다.

13일 전북특별자치도는 2023 세계잼버리대회 참가 스카우트 대원들을 다시 전북으로 초청해 전북 고유의 맛과 멋, 그리고 농촌의 매력을 체험하는 ‘HoHo 농촌체험휴양마을 프로그램’을 개최했다.

이번 프로그램은 짐바브웨, 부르키나파소, 조지아, 페로제도 4개국에서 온 48명의 대원이 지난 11일부터 15일까지 4박 5일간 전북 농촌체험휴양마을(김제 벽골제마을, 완주 안덕마을, 임실 치즈마을)을 방문해 진행됐다.

참가자들은 한복체험, 한지 제작, 국궁 활쏘기 등 전통문화 프로그램과 함께 농촌 생활과 정서를 직접 경험했다.

특히 13일에는 전북특별자치도와 스카우트 대원 간의 교류와 환영의 의미를 담은 공식 환영식이 열렸으며, 이어진 오찬 간담에서는 서로의 문화와 경험을 나누며 우정을 다졌다.

또한 김제 농식품인력개발원의 스마트팜 단지를 견학해 최첨단 농업기술과 생산 현장을 둘러보며 ‘K-푸드’ 중심지로서의 전북 농식품산업을 국내외에 홍보하는 기회도 마련됐다.

김관영 전북도지사는 “2023 세계잼버리 이후에도 전북을 다시 찾아준 스카우트 대원 여러분께 감사드리며, 이번 방문이 전북 농촌의 따뜻한 인심과 다양한 체험을 통해 서로 다른 문화권 청소년 간 우정과 협력을 깊게 하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

이어 “전북에서의 추억이 고향에서도 오래 기억되고, 가족과 친구들에게 전북의 매력을 널리 전해주기를 기대한다”고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지