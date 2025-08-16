[2025 전주세계소리축제] 무더위도 춤추게 한 여름밤 ‘소리썸머나이트’

관악의 호기와 스페인 민속 선율, 그리고 이날치의 폭발적 무대

15일 소리전당 놀이마당에서 펼쳐진 소리섬머나이트 무대에서 이날치가 올라 공연을 하고 있다. 전현아 기자.

한여름의 열기가 서서히 누그러진 15일 오후, 한국소리문화의전당 놀이마당은 해가 지기도 전부터 관객들로 북적였다. 오후 6시 30분 ‘소리썸머나이트’의 막이 오르자 관객들은 부채를 부치고 얼음물 병을 움켜쥔 채 자리를 지켰다. 한낮의 땀방울이 채 마르기도 전에 무대가 시작되자, 웃음과 춤이 어우러진 축제의 밤이 펼쳐졌다.

첫 무대는 강릉 단오제 전승자들이 꾸민 ‘푸너리’였다. 힘찬 북소리와 장단이 어우러진 연희가 관객의 어깨를 들썩이게 했다. 이어 등장한 피리밴드 ‘저클’은 향피리, 저피리, 태평소 등 관악기의 다채로운 음색을 호기롭고 익살스럽게 풀어냈다. 연주 중간마다 해학적인 몸짓과 표정이 더해져 놀이마당은 금세 웃음바다가 됐다.

스페인 포커스 프로그램으로 초청된 ‘비구엘라’는 전통 기타와 노래로 30여 년간 지켜온 스페인 민속음악의 깊이를 전했다. 이국적인 선율이 전주 여름밤 공기를 부드럽게 감싸자 관객들은 눈을 감고 박자에 맞춰 고개를 끄덕였다.

15일 소리전당 오악당 앞에 설치된 푸드트럭존에 축제 관람객들이 북적이다. 전현아 기자.

이날 공연의 열기는 공연 관람객으로 가득 찬 놀이마당뿐 아니라 인근 푸드트럭 존까지 번졌다. 한낮의 불볕더위로 한산했던 곳이 공연 시작과 함께 활기를 되찾은 것. 관객들은 허기와 갈증을 달래기 위해 발걸음을 옮겼고, 곳곳에 마련된 테이블과 벤치는 음식을 즐기는 사람들로 가득 찼다.

밤 10시가 가까워지자 놀이마당의 열기는 절정에 달했다. ‘범 내려온다’로 세계적인 인기를 얻은 밴드 ‘이날치’가 무대에 오르자마자 관객석은 들썩였다. 자리에서 벌떡 일어난 사람들은 무대 앞으로 몰려나와 몸을 흔들었고, 어린아이부터 외국인 관광객까지 모두 하나가 돼 춤을 췄다.

15일 소리전당 놀이마당에서 펼쳐진 소리섬머나이트 무대를 찾은 관객들이 공연을 관람 중이다.. 전현아 기자.

공연을 즐기던 김승연(29) 씨는 “날씨가 더워 관람을 망설였는데, 이렇게 재미있고 신나는 공연은 놓치지 않아 다행이다. 처음 방문한 소리축제가 오래 기억에 남을 것 같다”고 말했다.

함께 온 친구들과 무대를 즐기던 대학생 이경인(22) 씨는 “이날치 공연을 직접 보는 건 처음인데, 영상에서 보던 것보다 훨씬 에너지가 대단했다. 이렇게 재밌는 공연이 무료라니 놀랍다”고 웃었다.

‘소리썸머나이트’는 오는 17일까지 사흘간 이어진다. 남은 이틀 동안도 장르를 넘나드는 다채로운 무대가 준비돼 있어 놀이마당의 열기는 한동안 식지 않을 전망이다.

