[한신협 공동기획-팔도 핫플레이스] 무더위 피해 떠나는 전주 야간 산책, 예술·역사·풍경이 어우러진 4코스

입추가 지났지만 한낮의 태양은 여전히 뜨겁다. 하지만 저녁이 되면 한풀 꺾인 열기와 함께 도시의 분위기도 달라진다. 전주는 낮의 분주함과 달리, 저녁 무렵부터는 골목과 산책로, 오래된 건물들이 차분한 매력을 드러내며 걷기 좋은 도시로 변한다. 문화와 역사, 그리고 밤의 정취가 함께하는 전주의 야간 산책 명소 네 곳을 소개한다.

서학동 예술마을 표지판. 전현아 기자

△예술과 휴식이 공존하는 서학동 예술마을

전주 한옥마을과 나란히 자리잡은 서학동은 ‘예술의 골목’이라 불린다. 화가, 도예가, 공예가들이 정착하면서 자연스럽게 형성된 예술마을이다. 낮에는 관광객들로 붐비지만, 해가 기울 무렵부터는 고즈넉한 분위기 속에서 진짜 매력을 느낄 수 있다.

골목마다 자리한 작은 갤러리와 공방은 저녁 시간에도 불을 밝히고, 카페들은 시원한 아이스 음료를 준비하며, 산책하는 이들을 반긴다. 텀블러에 직접 담은 음료를 챙겨들고 천천히 골목을 거닐다 보면, 벽화와 조형물이 어우러진 풍경이 한 편의 야외 전시장을 방불케 한다.

서학동 예술마을의 하나떡집. 전현아 기자

특히 여름밤의 서학동은 낮보다 한결 차분해 예술가의 작업실 불빛이 더 돋보인다. ‘광커피’, ‘적요 숨쉬다’, ‘어노렌지’, ‘복선’, '하나떡집'등 전주의 ‘핫플’로 자리 잡은 카페와 디저트 가게도 즐비해 문화적 감수성과 미각을 동시에 충족시킬 수 있다. 전통과 현대, 예술과 일상의 경계가 자연스럽게 어우러진 공간에서 여유롭게 걷다 보면 어느새 여름 저녁 더위도 잊게 된다.

청연루 전경. 전현아 기자

△달빛을 품은 누각, 남천교 청연루

서학동에서 조금만 발길을 옮기면, 전주의 야경 명소로 꼽히는 청연루에 닿는다. 청연루는 조선 시대부터 내려온 전통 누각으로, 한옥의 곡선미와 함께 저녁 무렵의 운치를 한껏 즐길 수 있는 공간이다.

청연루를 방문한 관람객들이 휴식을 취하고 있다. 전현아 기자

낮에 보던 웅장함과 달리 밤의 청연루는 달빛과 은은한 조명이 어우러져 고즈넉한 아름다움을 발산한다. 나무 기둥과 기와지붕 사이로 스며드는 바람은 여름 저녁 산책자들에게 천연의 선풍기 역할을 한다.

청연루에서 바라본 일몰. 전현아 기자

누각에 올라서면 전주 시내가 한눈에 들어온다. 해가 저물 무렵 붉게 물든 하늘이 검푸른 색으로 바뀌는 순간, 청연루는 최고의 야경 명소로 변신한다. 전통 건축의 아름다움과 탁 트인 전망을 동시에 즐길 수 있어 연인들의 데이트 코스나 가족 나들이 장소로도 손색이 없다.

청연루의 매력은 단순한 풍경에 그치지 않는다. 누각을 중심으로 이어지는 산책로는 고목과 꽃나무들이 어우러져 있어 밤 산책의 정취를 더한다. 역사의 숨결을 간직한 공간에서 느끼는 여름밤의 바람은 특별한 추억을 만들어준다.

한벽굴 입구. 전현아 기자

△역사의 흔적과 드라마의 배경, 한벽터널(한벽굴)

전주의 한밤 풍경을 이야기할 때 빠질 수 없는 명소가 바로 한벽터널(한벽굴)이다. 이 터널은 일제강점기 시절 전라선 철길을 놓으면서 만들어졌다. 당시 일본은 전주팔경 중 하나였던 ‘한벽당’의 정기를 끊기 위해 이곳에 터널을 뚫었다고 전해진다. 일제의 흔적이 남아 있는 공간이지만, 오늘날에는 시민과 여행객 모두에게 사랑받는 산책 코스로 자리 잡았다.

한벽당 전경. 전현아 기자

터널을 지나면 바로 옆으로 전주천이 펼쳐진다. 1급수 수질을 자랑하는 전주천은 도심 속에서 드물게 만날 수 있는 깨끗한 물줄기다. 저녁 바람이 불어오는 강변을 따라 자전거를 타거나, 느릿하게 발걸음을 옮기며 산책하기 좋은 곳으로 인기를 끌고 있다. 여름밤에는 시원한 강바람이 불어와 더위를 식히기에 제격이다.

최근에는 드라마 〈스물다섯, 스물하나〉 촬영지로 알려지면서 더욱 주목받았다. 극 중 두 주인공이 한벽굴을 배경으로 담긴 장면이 방영된 뒤, 방문객들 역시 그 장면을 따라 하며 추억을 남긴다. 이 때문에 한때는 한참 동안 줄을 서야 촬영 차례가 돌아올 정도로 ‘인증샷 명소’가 됐다.

역사적 아픔을 간직한 터널이 이제는 전주의 대표적인 야간 산책 코스이자 문화적 공간으로 재탄생한 것이다. 전주천의 시원한 풍경과 함께 걷다 보면, 낮과는 또 다른 전주의 매력을 만끽할 수 있다.

△고요한 성지에서 마주하는 바람, 치명자산 성지

전주한옥마을 동남쪽, 어둠이 내린 산등성이에 환하게 빛나는 십자가가 있다. 멀리서도 눈에 띄는 이 불빛은 순례자와 산책객 모두를 이끄는 등불 같은 존재다. 바로 치명자산 성지다. ‘치명자(致命者)’란 목숨을 바친 사람, 곧 순교자를 뜻한다. 신유박해 당시 유항검 가족 7명이 순교해 합장돼 있고, 정상 암벽에는 1994년에 세워진 기념 성당이 자리한다.

낮에는 숭고한 역사와 신앙의 의미가 더 크게 다가오지만, 여름밤에 이곳을 찾으면 또 다른 매력을 느낄 수 있다. 해발 300여 미터 정상까지 이어지는 숲길은 밤이 되면 한낮의 열기를 식혀주는 바람길로 변한다. 산책로를 따라 걷다 보면 성당 불빛과 함께 고요한 자연의 어둠이 어우러져 독특한 분위기를 만든다. 특히 성당 아래쪽의 ‘골고타 십자가의 길’은 촘촘히 들어선 가로등 불빛 사이로 이어져 있어, 천천히 걸으며 묵상하기에도, 가벼운 산책을 즐기기에도 제격이다.

요안루갈다 광장 옆 산책로를 걷는 시민. 전현아 기자.

안쪽에 자리한 ‘요안루갈다 광장’은 야간 산책객들에게 잠시 숨을 고르는 쉼터다. 저녁 무렵이면 가족 단위 방문객, 연인, 반려견과 함께하는 이들이 차례로 모습을 드러낸다. 어두운 밤이라 걱정스러울 수 있지만, 광장을 중심으로 사람들의 발길이 꾸준히 이어져 오히려 활기와 안전을 느낄 수 있다. 신앙의 성지이자 산책로, 그리고 야경 명소로서 치명자산 성지는 전주의 여름밤을 더욱 특별하게 만들어주는 공간이다. 십자가 불빛을 따라 오르는 길에서, 누구나 저마다의 평화와 위로를 만날 수 있다.

△전주의 여름밤, 걷기 좋은 길에서 찾는 여유

전주는 낮의 뜨거운 햇볕 아래에서는 다소 숨이 막히지만, 저녁이 되면 오히려 산책하기 더없이 좋은 도시로 변한다. 예술적 감수성을 채울 수 있는 서학동 예술마을, 전통 누각의 운치를 즐길 수 있는 청연루, 시민과 여행객 모두에게 사랑받는 산책 코스 한벽터널, 고요한 성찰의 공간 치명자산 성지까지. 네 곳의 산책 코스는 각기 다른 매력을 지니면서도 공통적으로 여름밤의 특별한 경험을 선사한다. 입추가 지난 지금, 더위는 조금씩 물러나고 있다. 하지만 여름밤의 낭만은 이제부터가 진짜다. 시원한 음료 한 잔을 챙겨 들고 전주의 골목과 누각, 터널과 산길을 걸어보자. 낮에는 미처 발견하지 못한 전주의 또 다른 얼굴이, 밤의 풍경 속에서 조용히 빛나고 있다.

