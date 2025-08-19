즐길거리 늘렸던 군산 선유도해수욕장, 이용객 증가

7월 9일부터 8월 17일까지 누적 방문객 8만 1692명…전년 대비 61.1% 증가

군산 선유도해수욕장/사진제공=군산시

군산 선유도해수욕장 이용객이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

19일 시에 따르면 선유도해수욕장은 지난 7월 9일부터 8월 17일까지 40일간 운영됐으며 이 기간에 총 8만1692명이 방문했다. 이는 지난해 같은 기간보다 61.1% 증가한 수치다.

이 같은 성공 비결은 다양한 체험 프로그램 및 편의시설 등이 한 몫 한 것으로 분석됐다.

시는 △해양자원을 활용한 ‘해양치유 프로그램’(해변 요가‧힐링 버스킹‧멍비치 등) △어린이 대상 워터 슬라이드 △파라솔·구명조끼 무료 대여 △무료 샤워실 등을 제공했다.

이로 인해 가족 단위 방문객들의 만족도가 높았으며, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험형 프로그램도 큰 호응을 받았다.

시 관계자는 “내년에는 개장 시간 확대, 백사장 텐트존과 푸드트럭 운영, 해양치유 프로그램 확장, 그늘막 추가 설치 등 더욱 다양한 서비스를 제공할 계획”이라며 "여기에 입욕객 안전을 위해 해파리·상어 안전망 설치 등 유해 생물 예방 조치를 새롭게 추진할 것"이라고 전했다.

한편 시는 올해 11월 개통 예정인 말도·명도·방축도 인도교 걷기 여행 코스와 2026년 개장을 앞둔 해양레저체험 복합단지 등 고군산군도 내 신규 관광 인프라와 선유도해수욕장을 연계해 관광 콘텐츠를 확대한다는 방침이다.

