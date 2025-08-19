전북개헌운동본부 "이춘석·권성동·이준석 의원 제명하라"

해외연수 경비 부풀리기·사적 이익추구 지방의원 수사 촉구

전북개헌운동본부가 19일 전북도의회 앞에서 비리 국회의원과 지방의회의 의원 처벌을 요구하고 있다 /전북개헌운동본부

전북 지역 시민단체가 이춘석·권성동·이준석 국회의원의 제명을 요구했다.

전북개헌운동본부는 19일 전북특별자치도의회 앞에서 기자회견을 열고 “국회의원과 지방의회 의원들은 권력을 사익과 특권의 도구로 전락시키고 있다”며 “온갖 비리와 추문, 특권 남용이 반복되고 있지만 국회와 정당은 서로 감싸며 책임을 회피하고 있다”고 말했다.

단체는 “이춘석 의원은 법제사법위원장 신분으로 본회의장에서 주식 차명 거래를 일삼았고, 권성동 의원은 과거 통일교 한학자 총재에게 큰절을 올리고 1억 원을 수수했다는 의혹에 휘말렸다”며 “이준석 의원은 대통령 후보 시절 여성을 모욕한 발언으로 거센 비판을 받았다”고 주장했다.

그러면서 “전북도의회 및 시군의회의 해외연수 경비 부풀리기 등 지방의원들 또한 각종 이해충돌 및 사적 이익 추구로 신뢰를 잃고 있다”며 “국회와 지방 의회는 자정 능력을 상실한 집단이며, 특권을 유지하기 위한 카르텔에 불과하다”고 덧붙였다.

끝으로 이들은 “모든 비리 의원과 지방 의회 의원에 대한 철저한 수사를 진행하라”며 “정치 개혁을 위한 개헌과 제도 혁신 논의를 즉각 시작하라”고 촉구했다.

