유희태 완주군수 "찬반 상호 존중하는 통합 공론의 장 제공할 터"

완주‧전주 행정통합 찬반 바로알리기 활동 경과‧계획 밝혀

유희태 완주군수.

유희태 완주군수가 19일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “행정통합은 군민 삶과 미래를 좌우하는 중대한 사안인 만큼, 특정 집단이나 정치적 논리에 좌우되어서는 안 된다”며, “군민이 충분한 정보를 바탕으로 스스로 판단할 수 있도록 건전한 공론화를 이어가겠다”고 말했다.

지난달 31일부터 지난 13일까지 ‘완주·전주 행정통합 찬·반 바로알리기’ 성과와 향후 계획을 발표하는 자리로 마련한 이날 회견에서 유 군수는 "13개 읍·면을 순회하며 주민설명회를 열어 군민들에게 통합의 긍정적·부정적 영향을 균형 있게 전달했다"며 이 같이 밝혔다.

일부 주민들 사이에서 제기하고 있는 통합에 따른 긍정적 효과가 설명되지 않았다는 지적과 관련, 통합 후 문제까지 거론할 경우 논란이 커질 수 있어 정확한 정보 전달에 중심을 두었다"고 답했다.

향후 분야별(의회, 농업, 교육, 소상공인, 문화예술 등), 세대별(청년, 노인 등), 지역별(읍면) 간담회를 개회할 계획이며, 여기에 장소와 자료 등을 제공해 찬반 양측이 상대를 존중하면 토론할 수 있게 공론의 장을 열도록 뒷받침하겠다"고 유 군수는 덧붙였다.

유 군수는 “주민 삶의 질을 높일 수 있는 상생협력사업을 통합 여부와 관계없이 지속 추진하겠다”며, “군민들께서도 서로의 입장을 존중하며 갈등 없는 공론화에 동참해주시길 부탁드린다”고 말했다.

