6개월 만에 신청 마감된 전북 청년 지원 패키지…청년들 ‘아쉽다’

도, 취업 준비 청년 위해 올해 예산 4000만 원 지원⋯지난 7월 신청 마감

취준생 "작은 규모 추가 지원자 모집했으면"⋯도 "내년 예산 증액 검토"

전북청년허브센터 홈페이지 캡처

전북 지역에서 거주하며 취업을 준비하는 청년들을 위해 지원되던 ‘전북청년 취업지원패키지’가 시행 6개월 만에 신청이 마감되면서 청년들이 아쉬움을 표하고 있다.

‘전북청년 취업지원패키지’는 전북특별자치도와 전북청년허브센터가 도내에서 거주하는 청년들의 구직활동 관련 경제적 부담을 완화하고 취업역량 강화를 지원하기 위해 준비한 시범 사업이다.

이번 사업은 지난해 전북 지역 청년들이 제시한 아이디어를 통해 시작됐으며, 청년 참여 예산 4000만 원이 지원됐다. 지원 항목은 면접비, 정장 대여비, 증명사진 촬영비, 자격증 응시료로 2만 원에서 5만 원 정도의 비용이 청년들에게 지급됐다.

그러나 일부 항목은 접수 시작 후 30초 만에 마감되는 등 많은 인원이 신청했고, 그 결과 준비한 지원금이 예상보다 빠르게 소진된 것으로 확인됐다.

이에 전북청년허브센터는 지난 5월 잠시 사업을 중단하고 신청률이 높은 자격증 응시료 지원 가능 건수를 추가하기도 했다.

하지만 여전히 높았던 호응도로 인해 사업은 지난 7월 재개 직후 곧바로 신청이 마감됐다. 현재는 2건의 면접 정장 대여 지원 예산만 남아있는 것으로 파악됐다.

전북청년허브센터에 따르면 이번 지원 사업에는 총 896건의 신청이 접수됐으며, 실제 지원은 832건 집행됐다.

전북청년허브센터 관계자는 “이번 청년취업 지원패키지가 다른 청년 지원 사업에 비해 지원하는 범위가 넓다 보니 많은 분들이 관심을 가져주신 것 같다”며 “마감 이후 연락을 주시는 분들께는 다른 기관에서 진행하고 있는 유사한 사업을 안내하고 있다”고 설명했다.

지원 사업이 마감됐다는 소식이 전해지자 도내에서 취업을 준비하고 있던 청년들은 아쉬움을 나타냈다.

대학원을 다니면서 취업을 준비하고 있는 김모(27) 씨는 “최근 더욱 비싸진 어학 시험 비용이 부담스러워 지원 패키지를 신청하려고 했는데 벌써 마감됐다니 아쉽다”며 “물론 이런 지원을 해주는 것 자체가 감사한 일이지만, 꾸준히 유지됐으면 좋겠다”고 말했다.

양모(28) 씨는 “하반기에 채용을 진행하는 기업도 있는데 너무 일찍 사업이 끝난 것 같다”며 “작은 규모라도 추가 지원자 모집을 해줬으면 좋겠다”고 희망했다.

이와 관련해 전북자치도는 일반 예산 확보를 통해 내년 사업을 확대할 예정이라고 밝혔다.

전북도 관계자는 “청년 참여 예산을 통해 시범적으로 진행됐던 사업들은 호응도가 좋을 경우, 일반 예산을 편성해 사업을 진행할 계획이다”며 “청년 취업 지원 패키지는 수요가 있다는게 충분히 확인된 상황이니 내년에는 예산을 증액해 편성할 수 있도록 검토할 예정”이라고 전했다.

