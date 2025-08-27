군산시, 미 공군 신임 지휘관 초청 시정설명회 개최

새만금 산업정책·문화관광 자원 소개···양측 협력 관계 재확인

미측, 인구 증가세와 새만금국제공항 추진 현황에 관심 보여

27일 미 공군 제8전투비행단 신임 지휘부가 군산시를 방문했다./사진=문정곤 기자

군산시가 미 공군 제8전투비행단 신임 지휘부를 초청해 시정설명회와 현장 탐방을 진행하며 미래 협력의 새로운 출발점을 마련했다.

27일 열린 이번 행사는 군산이 단순한 주한미군 주둔지가 아닌 산업 비전과 역사·문화적 자원을 알리는 계기가 된 동시에 앞으로 군산·미군 협력 관계가 한층 더 굳건해질 것임을 예고한 자리였다.

오전에 군산시청에서 진행된 시정설명회에서 시는 ‘미래경제산업도시 군산’으로 도약하기 위한 청사진을 설명했다.

특히 새만금 개발을 기반으로 한 항만과 물류 인프라, 그리고 최근 국가 전략 산업으로 부상한 이차전지 첨단산업을 핵심 전략으로 제시하며 군산이 군사적 거점을 넘어 국제 산업도시로 성장하고 있음을 강조했다.

이어 오후 일정에서는 군산의 역사와 문화를 소개하는 현장 탐방이 이어졌다.

신임 지휘관들은 근대역사박물관을 찾아 개항 이후 군산의 해상 물류 유통 과정과 근대 생활상을 직접 살펴보았고, 고군산군도 선유도를 방문해 바다와 섬이 어우러진 풍경 속에서 군산의 관광 잠재력을 체험했다.

시는 이번 행사를 통해 군산이 단순히 미군주둔지 도시가 아닌, 역사와 문화, 그리고 미래 산업을 고루 갖춘 도시임을 보여줬다.

시정설명회에서 부단장 크리스토퍼 P 멀더(Christopher P. Mulder) 대령은 군산의 인구 증가세와 새만금국제공항 활주로 길이 에 대해 질의하는 등 군산의 성장 잠재력에 관심을 보였다.

이에 강 시장은 “지방 도시들이 공통적으로 출산율 저하로 어려움을 겪고 있지만 군산은 상대적으로 감소세가 완화된 편이며, 새만금 이차전지 특화단지 조성과 기업 유치가 본격화하면 인구 증가 전환이 가능할 것”이라고 설명했다.

캐서린 K. 객키(Kethryn K. Gaetke) 신임 단장은 “군산의 과거와 현재, 그리고 미래를 직접 보고 배우는 과정이 앞으로의 관계에 큰 도움이 되었다”며 “군산시 각 부서의 협조에 감사드리고 앞으로도 긴밀히 협력해 나가길 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지