완주전주 통합추진위, 윤호중 행안부 장관에게 통합 건의문 전달

완주전주 통합추진위원회

완주전주 통합추진위원회(위원장 성도경·박종관·이재갑·윤정원)는 3일 완주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관에게 ‘완주전주 통합과 상생발전을 위한 건의문’을 전달했다.

위원회는 이날 건의문을 통해 “완주전주 통합이 현 정부의 정책과 궤도를 같이하고 있음을 밝히고, 현재 통합 논의가 완주군민 서명부를 통해 시작됐다”고 강조하고 “완주군 정치권과 반대단체의 공포분위기 조성, 왜곡된 정보제공을 통해 반대 여론을 조장하고 있다”고 밝혔다.

또한 △조속한 주민투표 시행 △완주전주 통합과 상생발전을 위한 범정부적 지원대책 △통합시의 특례시 승격 및 4개 행정구 설치 등 완주전주 상생발전 105개 방안 지원 △완주군수 중립의무 위반 및 반대단체 지원 행태 시정 요구 등도 건의했다.

위원회 관계자는 “이번 건의서 전달은 지역사회가 한마음으로 통합을 바라는 뜻을 정부에 전달한 것에 큰 의미가 있었다”며 “앞으로도 군민들에게 통합의 필요성을 널리 알리고 공감대를 확산해 나가겠다”고 말했다.

