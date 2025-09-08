"전 직원 휴일까지 반납"⋯군산시 발빠른 침수 대응 빛났다

​지난 7일 기록적인 폭우가 내린 가운데 군산시 직원들이 휴일까지 반납하며 다음날까지 복구에 힘쓰고 있다./사진제공=군산시

"공무원들이 고생을 많이 한다", "(공무원들이) 제대로 잠도 못자고 애써주셔서 감사하다"

군산지역 인터넷 커뮤니티 등에 올라온 글들이다.

지난 7일 새벽, 군산에 시간당 152.2mm의 폭우가 쏟아진 가운데 군산시의 빠른 대처와 복구 지원이 주민들의 찬사를 받고 있다.

시에 따르면 이번 집중호우로 군산시 전역에서 주택·도로 침수 등 총 226건의 피해가 접수됐다. 특히 이 같은 기록적인 폭우에도 불구하고 다행히 인명피해는 단 한명도 발생하지 않았다.

실제 시는 호우로 인해 정전이 발생하자 즉시 문화동 삼성아파트에 대해 양수작업을 진행할 뿐 아니라 생수지원‧이동실 화장실 설치를 통해 입주민들의 불편을 최소화했다.

또한 삼학대우 아파트와 서흥중 일원 등 침수피해지역 침전물 제거 등 정비를 신속하게 진행하는 한편 통수불량 빗물받이 배수로에 대해 준설반을 투입, 긴급 작업을 펼치기도 했다.

현재까지 109건은 조치를 완료했고, 117건은 복구가 진행 중이다.

주택 및 상가 침수 피해를 제외한 도로 유실 및 파손(침수), 정전, 매홀‧배수불량 등은 하루 만에 사실상 조치를 완료한 것으로 알려졌다.

시청 한 공무원이 빗물 등에 막힌 하수구 정비를 하고 있는 모습/사진제공=군산시

시는 7일 0시를 기해 전 직원 비상근무 체제에 돌입한데 이어 침수 피해 복구를 위해 전 공무원이 휴일을 반납하고 현장 지원에 나섰다.

피해가 심각한 나운동과 문화동에는 다음날까지 본청 직원들까지 급파, 읍면동 직원들과 함께 긴급 복구와 침수 잔재물을 처리하는 등 구슬땀을 흘렸다.

한 공무원은 “몸은 좀 힘들지만 수해를 당한 주민들이 정상적인 생업을 할 수 있도록 최선을 다 하고 있다”고 말했다.

강임준 시장도 모든 일정을 뒤로하고 재난 대응 현장으로 발 빠르게 향했다.

그는 새벽부터 현장을 직접 찾아 복구 상황을 지휘하는 동시에 일시 대피자의 응급구호세트 점검과 거주시설 확보 등 선제적으로 대응했다.

이처럼 강 시장을 중심으로 전 직원이 하나가 돼 대응한 결과 피해 발생 하루 만에 대부분 시민의 일상이 빠르게 제자리를 찾아가고 있는 모습이다.

여기에 시민단체와 군인 등 각계각층의 손길이 이어지면서 응급 복구에 속도가 더해가고 있다.

시민 김모 씨(42)는 “단시간 내린 강한 비로 자칫 더 큰 피해가 날 뻔 한 상황에서 시의 신속한 대체와 빠른 복구 지원이 돋보이는 것 같다"고 전했다.

이런 가운데 강 시장은 8일에도 “시민의 안전과 생활 안정이 최우선”이라며 “피해 현장을 신속하게 정비하고 추가 피해가 발생하지 않도록 철저히 관리해 달라”고 직원들에게 지시했다.

한편 시는 현재 전 직원을 비상근무 체제로 전환해 피해 접수 및 현장 대응에 총력을 기울이고 있는 동시에 자원봉사센터 및 유관기관 등 협조를 통해 중장비와 인력을 신속히 투입하고 있다.

