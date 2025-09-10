[의정단상] 농생명수도 전북! 우리가 지켜야 합니다

이성윤 국회의원·더불어민주당·전주시을

최근 놀랄 노자, 놀랄 일이 벌어졌지요.

전북에 농촌진흥청이 이전해 있는데, 푸드테크소재과 같은 일부 부서를 수원으로 다시 옮기려는 일이 있었습니다.

전북도민의 반발과 정치권의 노력으로 무산됐지만…2014년 수원에서 전북으로 온 농진청을 10년 만에 수원으로 재이전하려던 계획은 충격이 아닐 수 없었습니다.

왜 이런 일이 생겼을까요?

전북에 농진청이 잘못 이전해 온 것일까요?

전북이 식품·바이오 산업 중심의 ‘농생명수도’가 맞을까요?

전북이 농생명수도인지 먼저 알아볼까요?

우선 전북에 농생명 관련 공공기관이 몇 개나 될까요? 자그마치 23개가 있습니다.

제가 확인한 내용을 도민께 보고드리고, 이들 기관이 전북에 있어야 할 이유를 구체적으로 말씀을 드리겠습니다.

농진청은 이미 말씀드렸고, 전북에는 △국립농업과학원 △한국농업기술진흥원 △한국생명공학연구원 생물자원센터 △한국생명공학연구원 기능성바이오소재연구센터 △전북특별자치도 보건환경연구원 △발효미생물산업진흥원 △농축산용미생물산업육성센터 같은 농생명‧바이오 분야의 기관들이 있습니다.

또 종자연구를 담당하는 △국립식량과학원 △종자산업진흥센터 △한국원자력연구원 첨단방사선연구소가 있고, △국립농산물품질관리원(전북지원) △한국식품연구원 △전북바이오융합산업진흥원 △베리&바이오식품연구소 같은 기관들이 국가식품클러스터의 기반을 이루고 있습니다.

이뿐 아닙니다.

△국립축산과학원 △한국화학연구원 부설 안전성평가연구소 △동물용의약품효능안전성평가센터 △전북대학교·원광대학교 인수공동감염병연구소 같은 전문기관도 자리하고 있습니다.

연구·교육기관으로 △국립원예특작과학원 △전주농생명소재연구원 △한국농수산대학 등이 농생명산업의 심장 역할을 하고 있습니다.

이런 점을 볼 때, 전북은 농생명산업 수도로서 자격이 충분합니다.

그러면, 왜 전북을 벗어나 다른 지역으로 재이전하려고 할까요?

사실 이런 일이 여러 번 있었습니다.

전북 이전이 추진되었던 LH(한국토지주택공사)본사는 결국 경남으로 이전했습니다(2011년). 국민연금공단 기금운용본부 서울분소를 설치하려던 시도가 있었고(2023년), 한국농수산대학이 영남캠퍼스를 만들어 본교 기능을 나누려고 했던 일도 있었습니다(2019년).

이러한 계획은 혁신도시 취지에 역행하고, 국가균형발전과도 맞지 않는다는 이유로 무산되었습니다.

전북엔 “있는 것도 못 지킨다”는 비판이 쏟아졌습니다.

도민들께서 막았습니다만, 이제부턴 이들 기관이 전북에 뿌리내리도록 해야 합니다.

우선, 이미 자리 잡은 기관부터 조직과 인력이 빠져나가지 않도록 살피는 것이 중요합니다.

<혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법>을 개정해 공공기관들이 재이전을 시도할 수 없도록 법적 장치를 만들겠습니다.

나아가, 공공기관의 전북 이전을 더 과감히 추진해야 합니다.

농협중앙회는 서울에 있을 이유가 없습니다. 전북에 있어야 더 빛날 수 있습니다.

농협중앙회 전북 이전은 이재명 정부가 추진하는 2차 공공기관 이전에 꼭 필요한 선택입니다. 수도권 집중을 막고 전북의 새로운 성장 동력을 찾는 길입니다.

이재명 대통령이 말한 것처럼, “균형발전은 국가생존 전략”입니다.

이전한 공공기관이 전북에서 성장할 수 있도록 도와주고, 농협중앙회 등 알짜 공공기관이 자리잡아야 합니다.

이것이 ‘대한민국의 아픈 손가락’ 전북을 회복하는 일입니다.

도민이 행복한 전북회복을 위해 함께 하겠습니다.

