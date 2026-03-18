[의정단상] ‘전북회복’의 기회, 새만금!

이성윤 국회의원(더불어민주당·전주시을)

지난 2월 말 이재명 대통령님이 전북 타운홀 미팅을 앞두고 “호남권 경제지도가 완전히 바뀔 것입니다”라며, 현대차 그룹과 새만금 9조 원대 투자를 약속했습니다. 이제 새만금은 오랜 희망 고문을 끝내고 진짜 ‘기회의 땅’으로 거듭날 수 있는 전환점을 맞이하게 되었습니다.

이에 따라 정부도 3월 11일 국무총리 주재 ‘새만금ㆍ전북 대혁신 T/F’ 첫 회의를 열어, 현대차 새만금 투자를 올해 5월까지 계획을 마련하기로 했습니다. 이날 T/F 회의에서 국무총리는 “새로운 혁신 성장의 출발이 시작되는 것이기 때문에 새만금 투자는 매우 큰 역사적 의미가 있다”고 평가하고, “기존보다 두 배 빠른 속도로 종합 계획을 마련해야 한다”며 계획 마련 속도를 강조했습니다.

30년 넘게 말만 앞서고, 실행은 없었던 전북인들의 염원, 새만금이 개발계획을 구체화하고 이전보다 속도감 있게 추진하니 매우 반가운 일입니다.

현재 대한민국은 “통합”이 대세인데도, 전북은 통합열차에 탑승하지 못하고 있어 안타까운 현실입니다. 현대차 투자를 시작으로 이번만큼은 여의도보다 140배 넓은 땅 새만금을 전북이 회복하고 도약하는 기회의 땅으로 만들어야 합니다.

새만금은 재생에너지만으로도 연간 680만 가구가 사용할 수 있는 전력을 만들 수 있습니다. 새만금은 세계에서 유일하게 재생에너지를 직접 생산하고, 소비하는 지산지소(地産地消)가 가능한 지역입니다. 로봇ㆍAIㆍ수소 등 첨단 신산업을 떠받칠 수 있을 정도로 일조량과 물도 풍부합니다. 이번 현대차 투자도 이러한 새만금의 충분한 재생에너지를 보았기에 가능했다고 생각합니다.

여기에 전북이 가진 튼튼한 제조업 기반을 피지컬 AI로 실증화하면, 전북은 우리나라 신산업 발전의 중심지로 발전합니다.

저는 지난 3월 13일 순창에서 열린 민주당 전북 현장 최고위원회에서 많은 기업이 새만금에 투자하고 이전할 수 있도록 규제혁신과 인프라 지원을 끝까지 뒷받침해야 한다고 강조했습니다. 새만금공항과 도로, 철도를 차질없이 구축하고, 새만금과 전북 전체를 잇는 물류와 경제 혈맥을 열어야 합니다. 새만금 청사진 위에 산업, 일자리를 얹어야 새만금이 전북도민의 삶을 바꾸는 기회의 땅이 될 수 있습니다. 정청래 대표도 “다시 뛰는 전북, 다시 뜨는 전북”을 만들겠다고 하면서 지원을 약속했습니다.

최근 이재명 정부의 새만금 투자와 관심에 발맞추어, 전주와 김제 통합논의가 거세게 일어나고 있습니다. 전주ㆍ김제 통합은 안으로는 힘을 모으고, 밖으로는 새만금과 바다를 향해 뻗어 나가는 길입니다. 1천 년간 내륙도시로 머물렀던 전주에서 이제 김제와 새만금을 넘어 해양으로 나아가자는 도민의 염원이 반영된 논의라 생각하고, 환영합니다.

이에 호응하듯, 전주시의회와 김제시의회도 전주ㆍ김제 통합 추진 성명을 발표했습니다. 좀 더 활발하고, 적극적인 통합논의로 전북이 “통합”이라는 대한민국 대세를 따라가자는 의미입니다. 새만금이 전북을 바다와 연결하고, 대한민국을 세계로 연결하는 발전을 이뤄내기를 희망합니다.

모처럼 ‘기회와 희망의 땅 새만금’에서 출발한 변화의 시작, 이 통합과 변화, 발전의 흐름에 우리 전북이 대한민국 성장의 새로운 모델이 되도록 해야 합니다.

대한민국 아픈 손가락 전북회복은 또 다른 대한민국 회복입니다.

전주시민, 전북도민과 함께 뛰겠습니다. 감사합니다.

이성윤 국회의원(더불어민주당·전주시을)

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