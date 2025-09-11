[속보] 李대통령 "'美구금' 국민 316명⋯내일 새벽 1시 비행기 이륙"

남성 306명, 여성 10명에 외국인 14명까지 총 330명

1명은 미국에 남기로⋯"자세한 건 안보실 브리핑 예정"

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령은 11일 미국 조지아주 배터리 공장 한국인 체포·구금 사태와 관련해 "가장 최신 정보로는 한국 시간으로 (오늘) 오후 3시 구금시설에서 출발할 예정이다. 비행기는 내일 새벽 1시쯤 이륙해, 오후쯤 서울에 도착하게 된다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 "우리 국민은 총 316명으로, 남성 306명과 여성 10명이다. 외국인 14명이 있어서 총 330명이라고 한다"고 전했다.

우리 국민 중 한 명은 가족이 영주권자라는 이유로 미국에 남기로 했다고 덧붙였다.

이 대통령은 "사실은 당황스럽다. 한국과 미국의 문화적 차이가 있는 듯하다. 한국에서는 미국인들이 여행 비자를 가지고 와서 학원에서 영어를 가르쳐도 그럴 수 있다고 생각하지만, 미국은 절대 불법 이미·취업은 안 된다고 생각하는 것 같다"고 말했다.

이들의 석방이 늦춰진 것과 관련해서는 "원래 버스로 이동해 비행기에 탈 때까지는 미국 영토이고, 여기서는 체포된 상태니 수갑을 채워서 이송하겠다고 했다"며 "우리는 절대 안 된다고 했다. 밀고 당기는 와중에 소지품을 돌려 주다가 중단했다고 한다"고 설명했다.

그러면서 "백악관의 지시가 있었다. 가기 싫은 사람은 안 가도 된다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시가 있어서 일단 중단하고, 행정 절차를 바꾸느라 늦어졌다고 한다"며 "자세한 내용은 안보실에서 별도 브리핑할 예정이다"고 했다.

