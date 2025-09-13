만성 침수지 완주 화산 운산지구, 국비 확보로 해결

행안부 정비사업 신규대상지 최종 선정, 총사업비 292억 원 확보

유희태 완주군수가 상습 침수지역인 화산면 운산지구를 찾아 현장의 어려움을 듣고 있다. 완주군

완주군 화산면 운산지구가 행정안전부에서 추진하는 ‘2026년 자연재해위험개선지구 정비사업’ 신규 대상지로 최종 선정됐다.

군에 따르면 화산면 운산지구는 매년 상습 침수와 하천 범람으로 피해를 봐 근본적으로 해결을 위한 정비가 필요, 국비 확보에 총력을 기울였다. 실제 운산지구는 2023년 7월과 2024년 7월 집중호우로 인해 고산천 인근 농경지가 침수·유실되는 피해가 연속적으로 발생하는 등 완주군내 대표적인 상습침수 지역이었다.

그동안 유희태 완주군수가 침수 피해가 잦았던 운산지구를 여러 차례 방문해 주민공청회와 현장행정을 통해 주민 의견을 적극 수렴했으며, 국회와 행정안전부, 기획재정부 등 중앙부처를 직접 찾아 사업 필요성을 설명하고 국비 반영을 요청했다.

정비 사업 확정에 따라 여기에 총 292억 원(국비 50%, 지방비 50%)이 투입된다. 군은 재해복구비(국비) 15억 원을 활용해 지난 연말 기본 및 실시설계 용역에 착수했으며, 올해 말까지 설계를 완료하고 내년 초 착공에 들어갈 예정이다.

정비사업은 지방하천인 고산천의 종합 정비를 중심으로 △제방 및 호안 정비 △교량 재가설 △보와 낙차공 설치 등을 추진한다.

유희태 완주군수는 “이번 정비사업을 통해 화산면 우월리, 운산리 일원 상습침수 문제를 근본적으로 해소하여 지역주민들이 자연재해로부터 안심하고 생활할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지