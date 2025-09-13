만성 침수지 완주 화산 운산지구, 국비 확보로 해결

Trend news
행안부 정비사업 신규대상지 최종 선정, 총사업비 292억 원 확보
완주군 화산면 운산지구가 행정안전부에서 추진하는 ‘2026년 자연재해위험개선지구 정비사업’ 신규 대상지로 최종 선정됐다.
군에 따르면 화산면 운산지구는 매년 상습 침수와 하천 범람으로 피해를 봐 근본적으로 해결을 위한 정비가 필요, 국비 확보에 총력을 기울였다. 실제 운산지구는 2023년 7월과 2024년 7월 집중호우로 인해 고산천 인근 농경지가 침수·유실되는 피해가 연속적으로 발생하는 등 완주군내 대표적인 상습침수 지역이었다.
그동안 유희태 완주군수가 침수 피해가 잦았던 운산지구를 여러 차례 방문해 주민공청회와 현장행정을 통해 주민 의견을 적극 수렴했으며, 국회와 행정안전부, 기획재정부 등 중앙부처를 직접 찾아 사업 필요성을 설명하고 국비 반영을 요청했다.
정비 사업 확정에 따라 여기에 총 292억 원(국비 50%, 지방비 50%)이 투입된다. 군은 재해복구비(국비) 15억 원을 활용해 지난 연말 기본 및 실시설계 용역에 착수했으며, 올해 말까지 설계를 완료하고 내년 초 착공에 들어갈 예정이다.
정비사업은 지방하천인 고산천의 종합 정비를 중심으로 △제방 및 호안 정비 △교량 재가설 △보와 낙차공 설치 등을 추진한다.
유희태 완주군수는 “이번 정비사업을 통해 화산면 우월리, 운산리 일원 상습침수 문제를 근본적으로 해소하여 지역주민들이 자연재해로부터 안심하고 생활할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
