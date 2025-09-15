미술분야 저작권 교육, 전북서 처음으로 열린다

16일 오후 2시~4시까지 교동미술관 2층서 진행

저작권 관련 법률 지식과 대응 방안 제공

포스터/사진=교동미술관 제공

미술작가들이 창작 활동에서 반드시 알아야 할 저작권 지식을 기초부터 실전까지 배울 수 있는 전문 교육이 16일 오후 2시 교동미술관 2층에서 진행된다.

이번 교육은 전북권역에서 처음으로 진행되는 미술 분야 저작권 교육이다. 지역 예술가들에게 저작권 관련 법률 지식과 대응 방법을 제공하는 중요한 기회가 될 것으로 기대된다. 이날 교육은 미술 저자권의 기본 개념부터 저작권 등록 및 지원 제도까지 2시간에 걸쳐 다룬다.

1부에서는 법무법인 광야의 양태전 변호사가 ‘미술저작권의 이해’를 주제로 강연한다. 2부에서는 (사)한국시각예술저작권연합회 회장이자 사바나미술관 관장인 이명옥 회장이 ‘미술작가들을 위한 저작권 등록 및 지원 시스템 활용하기’를 주제로 이야기 한다.

이번 교육은 미술 분야 전업 작가와 미술 관계자들을 대상으로 하며 참여 신청은 교육 포스터에 안내된 QR코드나 현장 접수를 통해 가능하다.

김완순 교동미술관 관장은 “이번 저작권 교육은 미술작가들이 창작의 권리를 스스로 지키고 활용할 수 있도록 돕는 실질적인 교육”이라며 “지역 예술가들이 창작과 권리 보호를 함께 고민할 수 있는 장을 지속적으로 마련할 계획”이라고 말했다. 그러면서 “저작권에 대한 체계적인 이해는 창작자의 권리를 지키는 첫 걸음”이라며 “미술작가들이 자신들의 작품을 보아 안전하고 효과적으로 보호할 수 있는 실질적인 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

