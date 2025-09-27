이틀간 2만 1000여 명…익산서 열린 미식문화 축제, 전국 사로잡다

‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’ 다양한 먹거리·체험 콘텐츠 선보이며 성료

농가·소비자·청년·스타트업 상생의 장…식품산업 중심도시 익산 자리매김

26일 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’에서 미식 간편식 부문 요리경연이 진행되고 있다./사진 제공=익산시

26일 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’에서 미식 간편식 부문 요리경연이 진행되고 있다./사진 제공=익산시

26일 익산 하림 퍼스트키친에서 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’이 진행되고 있다./사진 제공=익산시

26일 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’에서 주요 내빈들이 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=익산시

국내 최대 규모의 미식문화 축제 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’이 총 2만 1000여 명의 발걸음을 이끌며 성황리에 마무리됐다.

익산시와 NS홈쇼핑이 공동 주최해 26일부터 27일까지 이틀 동안 익산4일반산업단지 내 하림 퍼스트키친에서 열린 이번 행사는 ‘최고의 맛은 신선! 먹고 보고 즐기는 식품문화축제!’라는 주제에 걸맞게 다양한 먹거리와 체험 콘텐츠를 선보였다.

행사장에서는 지역 대표 농축산물과 가공식품을 비롯해 미래 식품산업을 선도할 신제품 전시관, 요리 체험관, 푸드 마켓 등이 운영돼 방문객들의 발길을 사로잡았다.

특히 하림을 비롯한 지역 식품기업들이 대거 참여해 다양한 먹거리와 체험 콘텐츠를 선보였으며, 유명 셰프들의 쿠킹쇼와 K-푸드 시식 코너, 미식 투어 프로그램 등이 현장의 열기를 더했다.

아울러 어린이 쿠킹클래스, 시민 참여형 이벤트 등 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램도 마련돼 남녀노소 누구나 함께 즐기는 축제가 됐다.

26일 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’에서 요리경연 시상식이 진행되고 있다./사진 제공=익산시

총상금 1억원 규모의 요리경연에서는 총 70팀이 실력을 겨뤘으며, 미식 간편식 부문 대상은 ‘파로견과오리 강정과 구운 채소’를 만든 미식마녀s(이윤원·서지혜) 팀이 차지했다. 또 조리 전공 대학생 부문에서는 한국관광대학교 곡시연·신민호 학생이 ‘마계불닭봄’ 요리로 최우수상을 수상했다.

둘째 날 진행된 아빠와 자녀 부문에서는 김동기·김진후 가족이, 글로벌 라면 부문에서는 남지혜·황다중 팀이 각각 최우수상 수상의 영예를 안았다.

시는 이번 푸드페스타를 통해 ‘식품산업 중심도시 익산’이라는 브랜드 이미지를 전국에 알리는 계기가 됐다고 평가했다.

또 지역 농식품 기업의 경쟁력과 우수성을 효과적으로 홍보하고, 대규모 관광객 유치를 통해 지역경제 활성화에도 기여했다는 분석도 내놨다.

시는 이 같은 축제 성공 요인으로 풍부한 농축산 자원과 전국 유통 기반, 식품기업 네트워크 등을 꼽으며, 앞으로 NS 푸드페스타를 대표 축제로 육성해 K-푸드의 세계화를 선도하겠다는 계획을 밝혔다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “NS 푸드페스타는 농수축산업과 식품산업의 발전에 기여하는 국내 유일의 거버넌스형 식품문화축제로 농가와 소비자, 청년 인재, 글로벌 스타트업이 함께하는 상생의 장”이라며 “앞으로도 NS홈쇼핑은 K-푸드의 가치와 신선함을 세계에 알리고, 지역경제 활성화와 국토균형발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정헌율 시장은 “이번 NS 푸드페스타는 시민, 기업, 행정이 함께 만들어 낸 성과로, 익산이 세계적인 식품산업 도시로 도약하는데 중요한 디딤돌이 됐다”면서 “앞으로도 지속적인 협력과 투자를 통해 식품산업 발전과 일자리 창출, 관광 활성화로 이어지도록 하겠다”고 다짐했다.

26일 익산 하림 퍼스트키친에서 ‘NS 푸드페스타 2025 in 익산’이 진행되고 있다./사진 제공=익산시

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지