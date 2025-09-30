햄∙홍삼∙대통령 선물까지⋯추석 앞두고 선물세트 중고거래 급증

시중보다 최대 80% 가까이 구매 가능 인기

시민들 고물가∙경기침체 속 '명절테크' 활발

"합리적 소비" vs "실례 아닐까" 엇갈린 반응

추석을 앞두고 30일 한 중고거래플랫폼에 추석 선물 세트를 사고 파는 거래글이 올라오고 있다. 사진=당근마켓 캡처

추석 명절을 앞두고 중고거래 플랫폼에서 선물세트 거래가 크게 늘고 있다.

백화점이나 대형마트에서 구입한 선물세트를 받았지만 필요 없거나 중복으로 받은 이들이 중고거래 플랫폼에 선물을 내놓고 있어서다.

30일 중고거래 플랫폼 당근마켓에 '추석'을 검색하면 햄, 한우, 과일, 생활용품 등 다양한 명절 선물세트가 거래되고 있다. 대부분 정가의 60~80% 수준에 판매되며, 미개봉 상태나 유통기한이 충분히 남은 제품들이 주를 이루고 있다.

특히 부모님 선물용으로 홍삼, 인삼 등 건강기능식품을 판매하는 게시물도 인기다.

여기에 "이재명 대통령 추석 선물세트 30만원에 판매한다"는 내용의 글도 올라와 눈길을 끈다.

하지만 시민들의 반응은 엇갈린다.

전주 송천동에 거주하는 양모씨(34)는 "명절마다 비슷한 선물을 여러 개 받는데, 먹지도 못하고 버리기엔 아까워서 중고로 판매한다"며 "필요한 사람이 저렴하게 사용하니 서로 좋은 것 아니냐"고 말했다.

명절이면 중고 선물세트를 구매한다는 김모씨(29) 역시 "명절 선물을 준비하다 보면 부담이 크다. 중고로 구입하면 30~40% 저렴하게 살 수 있어서 자주 이용한다"며 "어차피 새 제품이고 포장도 그대로인데 실속 있게 구매하는 게 현명한 소비"라고 했다.

반면 일부는 부정적인 시각을 보이기도 한다.

50대 주부 이모씨는 "받은 선물을 바로 되파는 건 예의가 아닌 것 같다. 선물을 보낸 사람 입장에서는 서운할 수도 있다"고 우려했다. 또 다른 시민은 "중고로 산 선물을 다시 선물로 주는 경우도 있다는데, 그건 좀 아닌 것 같다"는 의견을 내놓았다.

이러한 현상을 두고 고물가 시대에 실속을 챙기려는 소비 트렌드와 맞물린 결과로 풀이된다. 명절 선물 부담을 느끼는 소비자들이 백화점이나 대형마트 정가 대신 중고거래를 통해 합리적인 가격에 선물을 마련할 수 있어서다.

판매자는 현금화, 구매자는 저렴하게 제품을 구매할 수 있다는 점에서 고물가∙경기침체 속에 '명절테크(명절+재테크)라는 신조어도 등장했다.

다만 지난 명절 중고거래플랫폼에서 선물을 구매한 적 있는 한 시민은 "중고 선물세트 구매 시 유통기한과 제품 상태를 꼼꼼히 확인하고, 직거래를 통해 실물을 확인한 후 거래할 것"을 권고했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지