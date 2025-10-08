한국농어촌공사 무진장지사, 추석 농지이양 은퇴직불사업 집중 홍보

고령농 영농은퇴 시 농지매도 대금 + ha당 연 600만 원 추가 지원

사업홍보 경영이양 리플릿

한국농어촌공사 무진장지사(지사장 이양희)가 추석 명절을 맞아 1일부터 지역주민과 고령 농업인을 대상으로 ‘농지이양 은퇴직불사업’ 집중 홍보에 나섰다.

지사는 전통시장, 마을회관, 읍·면·동 행정복지센터 등을 직접 방문해 홍보 리플렛을 배부하며 고령 농업인의 안정적인 노후생활 지원과 청년농의 경영기반 확충을 위한 사업 참여를 적극 권장하고 있다.

‘농지이양 은퇴직불사업’은 만 65세 이상 84세 이하의 고령 농업인이 보유한 농지를 공사 또는 청년농업인 등에게 매도할 경우 매월 일정 금액의 은퇴보조금을 지원하는 제도다.

보조금은 농지를 작년 또는 올해 매도한 경우 1ha당 월 50만 원(연 600만 원), 일정 기간 임대한 후 매도할 경우 1ha당 월 40만 원(연 480만 원)을 최대 10년간 지급한다.

상한 면적은 4ha이며 올해부터는 은퇴보조금을 한 번에 받을 수 있는 ‘일시 지급형’ 제도가 새로 도입돼 신청자의 선택 폭이 더욱 넓어졌다.

자세한 문의는 한국농어촌공사 무진장지사(063-350-7032) 또는 농지은행상담센터(1577-7770)에서 안내받을 수 있다.

이양희 지사장은 “이번 명절 기간을 통해 더 많은 고령 농업인들이 은퇴 후 안정적인 생활을 준비하고 청년농이 지속 가능한 농업의 주체로 성장할 수 있도록 적극 홍보하겠다”고 말했다.

