부안군, 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 비율 70%까지 확대

-양육 공백 최소화‧부모 경제활동 뒷받침…“아이 키우기 좋은 부안 만든다”

부안군이 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 비율을 기존 50% → 70%로 확대/ 부안군제공

부안군(군수 권익현)이 가정의 양육 부담을 덜고 아이 키우기 좋은 환경을 조성하기 위해 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 비율을 기존 50%에서 70%로 확대해 시행한다.

‘아이돌봄서비스’는 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 가정을 직접 방문해 돌봄을 제공하는 사업으로, 맞벌이 가정과 한부모 가정의 양육 공백을 해소하는 데 큰 도움이 되고 있다.

이번 지원 확대는 돌봄서비스 이용 가정의 경제적 부담을 대폭 완화하고, 부모가 안심하고 경제활동에 전념할 수 있도록 지원하기 위한 조치다.

특히 본인부담금이 70%까지 경감되면서, 보다 많은 가정이 낮은 비용으로 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

서비스 이용을 희망하는 가정은 주소지 읍·면사무소를 방문해 신청하면 된다.

권익현 부안군수는 “아이돌봄서비스는 부모의 일‧가정 양립을 돕는 핵심 복지제도”라며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 부안을 만들기 위해 다양한 돌봄 정책과 지원책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지