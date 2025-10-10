"하청 구조에서 안전 뒷전"…현대차 전주공장 추락사 처벌 촉구

[촬영 나보배]

현대자동차 전주공장에서 하청업체 소속 50대가 추락해 숨진 사고와 관련해 10일 전국금속노조는 "현대차는 철저히 사고를 조사하고 책임자를 처벌하라"고 촉구했다.

노조는 이날 고용노동부 전주지청 앞에서 기자회견을 열고 "이번 사고는 안전조치 소홀로 발생했다"며 "하청노동자 A씨는 개구부를 덮고 있던 패널을 들어 올리던 중 중심을 잃고 추락해 숨졌는데, 당시 '위험 개구부'라고 적혀있을 뿐 접근금지선 등 어떤 조치도 없었다"고 주장했다.

노조는 또 다단계 하청 구조에서 노동자들의 안전 대책은 밀려나고 있다고 비판했다.

노조는 "원청은 발주자임을 내세우며 법 뒤로 숨고, 하청은 실질적 지배자가 아니라며 원청 핑계를 대는 사이 노동자들은 매일 죽어 나가고 있다"며 "이런 문제점이 꾸준히 제기돼왔는데도 노동 당국은 실질적인 대책을 마련하지 않았다"고 지적했다.

이어 "현대차가 하청업체와 맺은 계약에 따르면 현대차는 하청업체들이 자사의 안전보건관리규정을 준수하도록 강제하고 있다"며 "이는 현대차가 공사 현장을 실질적으로 지배·개입하는 증거"라고 꼬집었다.

그러면서 "현대차는 이번 사고에 대해 책임지고 공식으로 사과해야 한다"며 "또 사고가 난 시저형 고소 작업대를 이용한 철거 작업뿐 아니라 전체 철거 작업에 대해 작업 중지 명령을 내리고 안전대책을 수립해야 한다"고 덧붙였다.

앞서 지난 3일 오후 9시 28분께 완주군 봉동읍 현대차 전주공장 도장공장에서 철거 작업을 하던 하청노동자 A씨가 5.6ｍ 개구부 아래로 떨어져 숨졌다.

