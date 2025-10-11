"13일 출근이 두려워요"'⋯다음 황금연휴는 언제?

Trend news
올해 '역대급' 추석 연휴 기본 7일, 최장 10일에 달해
2028, 2031, 2044년에 황금연휴 또 다시 찾아온다
이번 추석은 직장인에게 꿈같았다. 개천절과 추석, 한글날이 연달아 이어지면서 기본 7일, 금요일(10일) 하루만 연차 내면 최장 10일에 달하는 휴가를 즐길 수 있었다. '역대급 황금연휴'라는 말이 나온 이유다.
황금연휴가 끝나자마자 다음 장기 휴가에 관심이 쏠리고 있다. 올해 남은 공휴일은 12월 25일 크리스마스(목요일) 하루뿐이다. 이때 금요일에 연차를 쓰면 주말까지 나흘 동안 쉴 수 있다.
보통 장기 연휴는 설과 추석 연휴에 집중된다. 자체 휴일이 기본 3일이다 보니 다른 공휴일보다 연휴가 긴 편이다. 특히 설보다는 다른 공휴일이 인접해 있는 추석 연휴가 길 가능성이 높다.
다음 '역대급 황금연휴'는 3년 뒤인 2028년에 다시 찾아온다.
2028년 추석 연휴는 10월 2∼4일(월∼수요일)이다. 개천절 대체공휴일(5일)이 있어 기본 6일, 금요일 하루 휴가 내면 한글날(월요일)까지 10일 연휴가 완성된다.
2031년에도 비슷한 상황이 연출된다.
추석 연휴인 9월 30∼10월 2일(화∼목요일), 개천절·주말까지 이어지며 6일을 쉴 수 있게 된다. 추석 연휴 하루 전인 9월 29일(월요일)에 휴가를 쓰면 최장 9일까지도 연휴가 생긴다.
더 먼 미래이긴 하지만, 2044년에도 긴 연휴가 찾아온다.
추석 연휴인 10월 4∼6일(화∼목요일)이 앞에 주말, 개천절과 붙어 있어 기본 연휴만 6일이다. 이후 한글날이 일요일인 탓에 10일 대체공휴일까지 발생하면 연휴가 최장 10일에 달한다. 이 역시도 추석 연휴가 끝나고 금요일(7일)에 연차를 내야 가능하다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글