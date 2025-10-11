이전기사
전북일보로고

"13일 출근이 두려워요"'⋯다음 황금연휴는 언제?
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-11 15:39 (Sat)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사회일반
자체기사

"13일 출근이 두려워요"'⋯다음 황금연휴는 언제?

박현우 웹승인 2025-10-11 14:16 수정 2025-10-11 14:16

올해 '역대급' 추석 연휴 기본 7일, 최장 10일에 달해
2028, 2031, 2044년에 황금연휴 또 다시 찾아온다

image
추석연휴 마지막 날인 9일 전주시 전주역에서 귀경객들이 귀경열차에 탑승하고 있다. 조현욱 기자

이번 추석은 직장인에게 꿈같았다. 개천절과 추석, 한글날이 연달아 이어지면서 기본 7일, 금요일(10일) 하루만 연차 내면 최장 10일에 달하는 휴가를 즐길 수 있었다. '역대급 황금연휴'라는 말이 나온 이유다.

황금연휴가 끝나자마자 다음 장기 휴가에 관심이 쏠리고 있다. 올해 남은 공휴일은 12월 25일 크리스마스(목요일) 하루뿐이다. 이때 금요일에 연차를 쓰면 주말까지 나흘 동안 쉴 수 있다.

보통 장기 연휴는 설과 추석 연휴에 집중된다. 자체 휴일이 기본 3일이다 보니 다른 공휴일보다 연휴가 긴 편이다. 특히 설보다는 다른 공휴일이 인접해 있는 추석 연휴가 길 가능성이 높다.

다음 '역대급 황금연휴'는 3년 뒤인 2028년에 다시 찾아온다. 

2028년 추석 연휴는 10월 2∼4일(월∼수요일)이다. 개천절 대체공휴일(5일)이 있어 기본 6일, 금요일 하루 휴가 내면 한글날(월요일)까지 10일 연휴가 완성된다. 

2031년에도 비슷한 상황이 연출된다.

추석 연휴인 9월 30∼10월 2일(화∼목요일), 개천절·주말까지 이어지며 6일을 쉴 수 있게 된다. 추석 연휴 하루 전인 9월 29일(월요일)에 휴가를 쓰면 최장 9일까지도 연휴가 생긴다.

더 먼 미래이긴 하지만, 2044년에도 긴 연휴가 찾아온다.

추석 연휴인 10월 4∼6일(화∼목요일)이 앞에 주말, 개천절과 붙어 있어 기본 연휴만 6일이다. 이후 한글날이 일요일인 탓에 10일 대체공휴일까지 발생하면 연휴가 최장 10일에 달한다. 이 역시도 추석 연휴가 끝나고 금요일(7일)에 연차를 내야 가능하다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#추석 #연휴 #추석연휴 #황금연휴 #공휴일 #개천절 #한글날 #주말
박현우 d_ailyrecord@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr