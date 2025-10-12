전북, 추석 연휴 화재 줄고 재산 피해 늘어

추석 연휴 화재 14건 발생, 3억 637만 원 피해

올해 추석 연휴 기간 전북 지역에서 14건의 화재로 3억 원 상당(소방서 추산)의 재산 피해가 발생한 것으로 조사됐다.

12일 전북특별자치도소방본부에 따르면 지난 추석 연휴 기간(10월 3~9일) 동안 도내에서는 총 14건의 화재가 발생했다. 이는 지난해 추석 연휴 기간(29건) 대비 51.7% 감소한 수치다.

화재로 인한 인명피해는 없었으나, 재산 피해 액수는 지난해(1억 2301만 원)보다 149% 증가해 총 3억 637만 원 상당인 것으로 조사됐다. 화재 장소로는 주거 시설이 5건으로 가장 많았으며, 판매업무시설(2건)과 산업시설(2건)이 그 뒤를 이었다.

화재 원인으로는 전기적 요인이 6건, 부주의가 3건으로 확인됐다.

또한 추석 연휴 기간 119구급상황관리센터에 총 2712건의 상담 신고가 접수됐으며, 세부적으로는 병·의원 및 약국안내 1816건, 응급처치 지도 494건, 질병 상담 146건이었다.

이오숙 전북특별자치도소방본부장은 “도민들의 적극적인 협조와 철저한 사전 대응 덕분에 큰 사고 없이 명절을 보낼 수 있었다”며 “앞으로도 도민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

