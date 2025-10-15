새만금항 신항 첫 부두운영회사, 새만금 신항만(주) 선정

새만금항 신항 조감도.

내년에 개장 예정인 새만금항 신항 5만톤급 2개 선석의 부두운영회사로 (가칭)새만금 신항만(주)이 선정됐다.

군산해수청은 14일 부두운영회사 선정 모집에 단독으로 응모한 CJ대한통운, 선광, 세방, 동방의 컨소시엄회사인 새만금 신항만(주)을 선정위원회의 심사를 거쳐 새만금항 신항의 첫 부두운영회사로 최종 결정했다.

새만금 신항만(주)은 새만금항 신항의 초기 운영에 따른 리스크를 분산하기 위해 세방과 동방 각 25%, 선광 26%, 대한통운 24%의 지분으로 컨소시엄을 구성하고 부두운영회사의 모집에 응모했었다.

부두운영회사로 선정됨에 따라 새만금 신항만(주)은 향후 계약기간 5년동안 잡화부두 1개 선석과 잡화및 크루즈부두 1개 선석 등 2개 선석을 통합운영하게 되며 부두 임대료로 연간 11억원 이상을 부담해야 한다.

또한 부두운영회사로 선정된 날로부터 3개월 이내에 단일 법인을 설립해야 하며 해수청과 임대 계약을 체결해야 한다.

한편 새만금항 신항은 내년 개장을 앞두고 있지만 관할 행정 구역조차 결정돼 있지 않은데다 부두 운영을 원활하게 지원하는 배후부지조차 조성돼 있지 않아 초기 운영에 난관이 우려된다.

